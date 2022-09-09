دوري المؤتمر الأوروبي - وست هام يقلب الطاولة على ستيوا بوخارست

دوري المؤتمر الأوروبي - حفلة أهداف.. فياريال يفوز على ليخ بوزنان في مباراة مثيرة

الدوري الأوروبي- فيرينتشفاروس يفوز على طرابزون بمشاركة تريزيجيه بعد مباراة مثيرة

في ليلة التاريخ.. سوسيداد يحقق انتصارا تاريخيا على يونايتد

مصطفى محمد يسجل هدفه الأوروبي الأول في فوز مجنون لـ نانت على أولمبياكوس