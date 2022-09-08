المقاولون يعلن رحيل 5 لاعبين من الفريق

أعلن المقاولون العرب اليوم الخميس رسميا رحيل خمسة لاعبين من صفوف الفريق عقب نهاية الموسم سواء بتوجيه الشكر أو نهاية الإعارات.

واللاعبون الخمسة الذين رحلوا بتوجيه الشكر لهم هم محمد سمير ومحمود عبد العزيز بالإضافة لإنهاء التعاقد بالتراضي مع باسم علي.

أما اللاعبون المنتهية إعارتهم فهم محمود عزت وأحمد علي.

وبذلك يعود محمود عزت لسموحة، وأحمد علي للاتحاد السكندري.

وأعلن المقاولون نهاية رحلة الخماسي مع الفريق بالاتفاق بين مجلس الإدارة ومحمد عادل فتحي المشرف على الكرة وشوقي غريب المدير الفني للفريق.

وأكد المقاولون في بيانه أن الاجتماعات والتشاورات مستمرة مع شوقي غريب لوضع الخطوط العريضة للموسم المقبل.

وأنهى المقاولون الموسم الماضي في المركز العاشر في جدول الترتيب بعدما حصد 38 نقطة.