الدوري الأوروبي- فيرينتشفاروس يفوز على طرابزون بمشاركة تريزيجيه بعد مباراة مثيرة

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 23:43

كتب : FilGoal

تريزيجيه

فاز فيرينتشفاروس على طرابزون سبور بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وحقق النادي المجري النقاط الثلاث الأولى على حساب منافسه التركي في مباراته الافتتاحية في المجموعة الأولى من الدوري الأوروبي.

وسجل توكماك نجوين (هدفين) وأداما تراوري أهداف فيرينتشفاروس، فيما أحرز ماكسي جوميز وأوميت بوزوك لـ طرابزون سبور.

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وشهدت المباراة مشاركة النجم الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" طوال أحداث اللقاء.

وبدأ طرابزون المباراة بشكل هجومي جيد وقاد تريزيجيه أولى المحاولات عند الدقيقة الثانية لكن دفاع الفريق المجري أبعد الخطورة.

وأرسل بالينت فيسي الكرة إلى توكماك نجوين، سدد في الشباك عند الدقيقة الخامسة من بداية المباراة.

وأخرج حكم المباراة البطاقة الحمراء وطرد إلدار سيفيتش بعد تدخله القوي على ينس سترايجر لارسن لاعب طرابزون في الدقيقة 16.

ورغم النقص العددي نجح أداما تراوري في تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 29 من الشوط الأول.

وقلص ماكس جوميز النتيجة وسجل أول أهداف طرابزون سبور في الدقيقة 39 لكن توكماك نجوين عاد سريعا وسجل الهدف الثالث لـ فيرينتشفاروس.

ومع بداية الشوط الثاني حاول طرابزون والعودة في نتيجة اللقاء والخروج بنقطة من المباراة على الأقل.

ومنح أوموت بوزوك الفرصة لطرابزون في العودة بالمباراة بعدما نجح في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 71.

وسجل يوسف يازجي هدفا رائعا من ضربة مقصية لـ طرابزون في الدقيقة 87 لكن حكم القاء ألغى الهدف بداعي التسلل.

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موناكو × ريد ستار بلجراد

في المقابل حقق موناكو 3 نقاط غالية بالفوز على منافسه ريد ستار بلجراد الصربي.

وفاز موناكو على ريد ستار بهدف دون رد ضمن المجموعة الأولى من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وسجل بريل إيمبولو هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء عند الدقيقة 74 لمنح فريقه فوزا ثمينا.

وبهذه النتائج تصدر فيرينتشفاروس ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط متفوقا على موناكو بفارق الأهداف ويليه طرابزون وريد ستار بلجراد.

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طرابزون سبور تريزيجيه الدوري الأوروبي
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