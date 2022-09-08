في ليلة التاريخ.. سوسيداد يحقق انتصارا تاريخيا على يونايتد

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 23:11

كتب : FilGoal

برايس مينديز - مانشستر يونايتد وريال سوسيداد

قبل ساعات قليلة من انطلاق لقاء مانشستر يونايتد وريال سوسيداد تم الإعلان عن وفاة ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية ليصبح حدثا تاريخيا بعد 70 عاما لها في الحكم.

ولكن بعد ذلك النبأ بساعات كتب ريال سوسيداد تاريخا ولكنه كان ذهبيا له على حساب يونايتد.

وانتصر ريال سوسيداد على مانشستر يونايتد اليوم الخميس بهدف دون رد في أولى جولات الدوري الأوروبي ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

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سجل هدف المباراة الوحيد برايس مينديز من ركلة جزاء في الدقيقة 59.

وفي الوقت ذاته فاز شيريف تيراسبول المولدوفي على حساب أمونيا القبرصي بثلاثية دون رد، سجلهم رشيد أكنبي وإيايي أتيموين من ركلة جزاء ومحمد ديوب.

بتلك النتائج يتصدر شيريف المجموعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن سوسيداد.

فيما يأتي مانشستر يونايتد ثالثا بدون أي نقطة وبالتساوي مع أمونيا.

وأصبح ذلك الانتصار هو الأول تاريخيا لسوسيداد في مواجهاته مع يونايتد، بعدما خسر مرتين وتعادل في مثلهما.

ملخص المباراة

لم تشهد المباراة الكثير من الأحداث المثيرة بل وظلت هادئة في أغلب فتراتها.

ففي الدقيقة 36 سجل كريستيانو رونالدو هدفا برأسية تم إلغائه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 57 ارتطمت الكرة بقدم ليساندرو مارتينيز ثم يده واحتسب الحكم ركلة جزاء بعد العودة لمشاهدة اللقطة عبر تقنية الفيديو.

وحول برايس مينديز الركلة بنجاح في الشباك لرغم محاولة ديفيد دي خيا في اللحاق بالكرة.

وكاد كاسيميرو يدرك التعادل ليونايتد بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء لكن الحارس تصدى له بثبات.

وشهدت المباراة مشاركة رونالدو فيها بشكل كامل ولأول مرة كأساسي رفقة هاري ماجواير منذ الهزيمة برباعية دون رد أمام برينتفورد في ثاني جولات الدوري الإنجليزي.

المجموعة السادسة

وفي ملعب الأولمبيكو في إيطاليا فاز لاتسيو على ضيفه فينورد بأربعة أهداف لهدفين.

افتتح لويس ألبرتو أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة وسجل فيليبي أندرسون الهدف اثاني في الدقيقة 15.

وسجل ماتياس فيسينو الهدف الثالث في الدقيقة 28 قبل أن يعود ويسجل الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 63.

وقلص سانتياجو خيمينيز النتيجة بهدف أول لفينورد من ركلة جزاء في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 88 سجل هدفا ثانيا له ولفريقه كذلك لكنه لم يكن كافيا للعودة في النتيجة.

أما في النمسا وفي ملعب يو بي سي آرينا فاز شتورم غراتس على ميتييلاند بهدف دون رد.

سجل إيمانويل إيمجا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة.

وشهدت المباراة طرد ستيفان هيرلاندر لاعب الفريق النمساوي في الدقيقة 73 بشكل مباشر.

بتلك النتيجة يتصدر لاتسيو المجموعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن شتورم جراتس.

ويأتي ميتييلاند ثالثا بدون أي نقطة ثم فينورد رابعا.

مانشستر يونايتد ريال سوسيداد الدوري الأوروبي
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