مصطفى محمد يسجل هدفه الأوروبي الأول في فوز مجنون لـ نانت على أولمبياكوس

فاز نانت الفرنسي على ضيفه أولمبياكوس اليوناني بهدفين مقابل هدف واحد في دي لا بوجوار، بالجولة الأولى لمنافسات المجموعة السابعة للدوري الأوروبي.

وشارك مصطفى محمد في المباراة بأكملها وسجّل هدف فريقه الأول.

ليبصم مهاجم منتخب مصر على هدفه الأول في البطولات الأوروبية بمسيرته.

احتفال مصطفى محمد بهدفه في مرمى أولمبياكوس 🟡🟢🇪🇬 pic.twitter.com/rU1eD7TYJR — FilGoal (@FilGoal) September 8, 2022

وكان مصطفى محمد قد خاض 7 مباريات سابقة في الدوري الأوروبي، و4 مباريات في تصفيات الدوري الأوروبي، ومباراتين في تصفيات دوري أبطال أوروبا، جميعها مع جالاتاسراي، دون أن يسجل.

بعد 8 مباريات في الدوري الأوروبي 🇪🇺⚽ مصطفى محمد يسجل أول أهدافه الأوروبية ⭐ هدف الأناكوندا في مرمى أولمبياكوس هو الثالث له في أخر 4 مباريات مع نانت 🐍🇪🇬 pic.twitter.com/J54lm0LnQX — FilGoal (@FilGoal) September 8, 2022

ليحصد نانت أول 3 نقاط ويتصدر المجموعة بالمشاركة مع فرايبورج الألماني.

وافتتح مصطفى محمد التسجيل في الدقيقة 32 بعد انطلاقة مميزة وإنهاء مميز للهجمة.

ليرفع مصطفى محمد رصيده إلى 3 أهداف بقميص نانت في مختلف المسابقات هذا الموسم.

📸لحظة تسجيل الأناكوندا لهدفه في مرمى أولمبياكوس 🇪🇬🐍 pic.twitter.com/fIqaBgMQtV — FilGoal (@FilGoal) September 8, 2022

في الشوط الثاني عاد أولمبياكوس للمباراة وأدرك التعادل بهدف عكسي سجله صامويل موتوسامي بالخطأ في شباكه بالدقيقة 51.

نانت حاول العودة للقاء، فتسلم مصطفى محمد كرة خلف الدفاع بالدقيقة 82، وراوغ الحارس وسدد، لكن الدفاع أبعدها من على خط المرمى، ليتابعها إيفان جيساند في الشباك.

لكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الهدف بسبب وجود تسلل على مصطفى محمد.

الوضع اشتعل عندما دخل مساعد مدرب أولمبياكوس في صدام شرس مع لاعبي نانت انتهى بطرده.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع خطف جيساند الفوز برأسية رائعة سكنت شباك الضيوف معلنة عن انتصار الفرنسيين.

وفي نفس المجموعة فاز فرايبورج الألماني على ضيفه كاراباج الأذربيجاني بهدفين مقابل هدف واحد.أذ

فينتشينزو جريفو افتتح التسجيل لـ فرايبورج في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء.

ثم أضاف زميله الياباني ريستو دوان الهدف الثاني في الدقيقة 15.

وقلّص ماركو فيشوفيتش الفارق لـ كاراباج في الدقيقة 39، هدف لم يكن كافيًا للضيوف.