في الجول يكشف - تفاصيل عرض المصري للتعاقد مع ضياء السيد.. وموقف المنصورة

دخل النادي المصري في مفاوضات جادة من أجل ضم ضياء السيد مهاجم المنصورة.

وعلم FilGoal.com أن المصري أرسل خطابا لنادي المنصورة من أجل التعاقد مع المهاجم الشاب ضياء السيد.

ووصل عرض المصري المادي للتعاقد مع مهاجم المنصورة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية نحو مليون جنيه.

وعلم FilGoal.com أن إدارة المنصورة لرفض العرض المقدم وترغب في رفع المقابل المادي.

وترى إدارة المنصورة أن ضياء السيد يستحق ضعف الرقم المعروض أي 2 مليون جنيه.

وبعد ضم محترفين، يسعى الآن المصري لتدعيم صفوفه بلاعبين محليين خلال الفترة المقبلة من سوق الانتقالات.

علم FilGoal.com أن المصري طلب ضم الثنائي مروان حمدي وحمدي علاء من الزمالك في الصيف الحالي.

ويرغب المصري في التعاقد مع مروان حمدي بشكل دائم.

بينما يطلب التعاقد مع حمدي علاء على سبيل الإعارة لمدة موسمين، على أن يدفع المصري مبلغ مالي في السنة الثانية إذا قرر النادي الاستمرار في الإعارة.

وقال مصدر من الزمالك لـFilGoal.com: "هناك اهتمام من أكثر من ناد بضم مروان حمدي وحمدي علاء، مثل باقي المعارين الذين عادوا بعد نهاية الموسم ولكن جميعها مفاوضات شهفية فقط حتى الآن".

وأضاف "سيكون هناك جلسة مع فيريرا بعد العودة من كأس لوسيل لحسم موقف الجميع، سواء بالبقاء أو الخروج على سبيل الإعارة أو البيع النهائي وبعدها ستبدأ مناقشة العروض".

وتعاقد المصري في سوق الانتقالات الحالي مع عماد الدين بو بكر مدافع الوداد المغربي وعبد العزيز دغموم من وفاق سطيف الجزائري.