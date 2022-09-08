سلة - مدير البطولة العربية لـ في الجول: الأهلي على رأس مجموعته

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 22:06

كتب : هاني العوضي

تتويج الأهلي بـ كأس مصر كرة سلة

أوضح عبد الله شلبي المدير التنفيذي للاتحاد العربي لكرة السلة، نظام قرعة البطولة العربية.

وقال شلبي لـ في الجول: "البطولة العربية تنطلق يوم 5 أكتوبر، وتُختَتم يوم 10 أكتوبر".

وأضاف: "ستُقسَم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات".

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وكشف: "الكويت الكويتي سيكون على رأس المجموعة بصفته صاحب الأرض، بينما يتواجد الأهلي المصري على رأس المجموعة الثانية بصفته حامل اللقب".

وأتم: "لا يمكن أن يتواجد فريقان من نفس البلد في نفس المجموعة".

الأندية المشاركة:

  • الكويت الكويتي
  • الجهراء الكويتي
  • كاظمة الكويتي
  • الأهلي المصري
  • الاتحاد السكندري المصري
  • بيروت اللبناني
  • الرياضي اللبناني
  • السد القطري
  • الغرافة القطري
  • البشائر العماني
  • الأهلي البحريني
  • وداد بوفاريك الجزائري
  • الاتحاد السوري
  • دجلة الجامعة العراقي
  • الميناء اليمني
  • الأهلي بنغازي الليبي
البطولة العربية لكرة السلة
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