سلة - مدير البطولة العربية لـ في الجول: الأهلي على رأس مجموعته

أوضح عبد الله شلبي المدير التنفيذي للاتحاد العربي لكرة السلة، نظام قرعة البطولة العربية.

وقال شلبي لـ في الجول: "البطولة العربية تنطلق يوم 5 أكتوبر، وتُختَتم يوم 10 أكتوبر".

وأضاف: "ستُقسَم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات".

وكشف: "الكويت الكويتي سيكون على رأس المجموعة بصفته صاحب الأرض، بينما يتواجد الأهلي المصري على رأس المجموعة الثانية بصفته حامل اللقب".

وأتم: "لا يمكن أن يتواجد فريقان من نفس البلد في نفس المجموعة".

الأندية المشاركة: