سلة - مدير البطولة العربية لـ في الجول: الأهلي على رأس مجموعته
الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 22:06
كتب : هاني العوضي
أوضح عبد الله شلبي المدير التنفيذي للاتحاد العربي لكرة السلة، نظام قرعة البطولة العربية.
وقال شلبي لـ في الجول: "البطولة العربية تنطلق يوم 5 أكتوبر، وتُختَتم يوم 10 أكتوبر".
وأضاف: "ستُقسَم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات".
وكشف: "الكويت الكويتي سيكون على رأس المجموعة بصفته صاحب الأرض، بينما يتواجد الأهلي المصري على رأس المجموعة الثانية بصفته حامل اللقب".
وأتم: "لا يمكن أن يتواجد فريقان من نفس البلد في نفس المجموعة".
الأندية المشاركة:
- الكويت الكويتي
- الجهراء الكويتي
- كاظمة الكويتي
- الأهلي المصري
- الاتحاد السكندري المصري
- بيروت اللبناني
- الرياضي اللبناني
- السد القطري
- الغرافة القطري
- البشائر العماني
- الأهلي البحريني
- وداد بوفاريك الجزائري
- الاتحاد السوري
- دجلة الجامعة العراقي
- الميناء اليمني
- الأهلي بنغازي الليبي
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