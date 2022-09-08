سلة - إسماعيل أحمد يخضع لجراحة "كحت" في الركبة.. وموقفه من البطولة العربية

تقلصت حظوظ إسماعيل أحمد نجم الاتحاد السكندري لكرة السلة، في اللحاق بمنافسات البطولة العربية.

وأشار حازم الرجال أمين صندوق الاتحاد السكندري والمشرف على كرة السلة أن سُمعة يخضع لعملية جراحية "كحت" في الركبة للتعافي من إصابته.

وتقرر أن يُجري سُمعة الجراحة في لبنان، مما يبعده عن الملاعب لفترة.

وعانى إسماعيل من آلام في الركبة وتلقى علاج بالحقن، لكن تقرر في النهاية إجراء الجراحة.

وبالتالي يغيب إسماعيل لمدة تتراوح من 3 إلى 5 أسابيع، وأصبح لحاقه بالبطولة العربية مطلع الشهر المقبل صعبًا.

وتقام البطولة العربية في الكويت بمشاركة الاتحاد والأهلي كممثلين عن مصر.

وتُلعب البطولة بين 5 أكتوبر و10 أكتوبر.