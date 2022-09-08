القائد العام للقوات المسلحة يكرم رئيس رابطة الأندية المحترفة

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 22:00

كتب : FilGoal

أحمد دياب

كرم الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة.

وجاء التكريم بحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية.

وذلك في احتفالية مراسم تكريم اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المحققين لإنجازات رياضية على المستويين المحلى والدولى لجهاز الرياضة للقوات المسلحة وأوائل الدورى الرياضى للقوات المسلحة للعام التدريبى 2021 / 2022 .

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وسيستمر أحمد دياب في منصبه كرئيس لرابطة الأندية المصرية المحترفة للموسم الثاني على التوالي.

وشهدت رابطة الأندية هذا الموسم تواجد ثروت سويلم عضو الاتحاد المصري لكرة القدم بتعيين من الاتحاد.

ويحق للاتحاد المصري لكرة القدم تعيين عضوين آخريين بخلاف المرشحين من الأندية.

وقال أحمد دياب في المؤتمر الصحفي بعد تجديد انتخابه: "أود أن أشكر اتحاد الكرة وكل أندية الدوري ومجالس إداراتهم على تجديد الثقة في مجلس إدارة الرابطة لموسم جديد".

وواصل "عقدنا اجتماعًا تنظيميًا اليوم، وسوف يكون هناك اجتماع آخر خلال أسبوع لمناقشة كافة الامور التي تخص الموسم الجديد".

وأتم "نسعى للتطوير والبناء على ما تحقق في الموسم الماضي، نعمل بروح واحدة، وهدفنا واحد هو الارتقاء بالكرة المصرية، بالتعاون الجاد والهادف مع كل عناصر المنظومة واتحاد الكرة المصري."

أحمد دياب رابطة المحترفين
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