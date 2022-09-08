وكيل فايز سليماني لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مبدئي مع الأهلي

أكد فؤاد بن قويدير وكيل فايز سليماني لاعب منتخب جزر القمر، صحة الأنباء التي ربطت موكله بالانتقال إلى الأهلي.

وتواصل FilGoal.com مع بن قويدير لسؤاله عن حقيقة المفاوضات، وأوضح الوكيل: "لدينا اتفاق مبدئي مع الأهلي بشأن انتقال فايز سليماني".

وشدد بن قويدير بشأن جناح كورتريجك البلجيكي: "الناديان توصلا لاتفاق بالفعل".

وكان عدنان كوستوفيتش المدير الفني لـ كورتريجك قد صرّح خلال المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الخميس أن فايز في طريقه للمغادرة.

وأوضح المدرب: "يتبقى فقط توقيع العقود الرسمية، لكن لا أعرف إلى أي نادٍ سينضم فايز حتى اللحظة".

فايز سليماني

الجناح صاحب الـ 28 عامًا وُلد في مدينة مارسيليا الفرنسية واختار تمثيل منتخب جزر القمر في 2017.

ومثّل سليماني عدة أندية فرنسية أبرزها لوريان وأجاكسيو، ثم انتقل إلى نادي يونيون سانت جيلويز البلجيكي في 2018.

وتحوّل فايز لتمثيل كورتريجك منذ 2019، وسجل له 25 هدفا وصنع 15 في 79 مباراة.

ويمتلك سليماني 21 مباراة دولية مع جزر القمر سجل خلالها 3 أهداف.

وشارك سليماني في كأس الأمم الإفريقية 2021 وظهر أساسيًا في مباراتي المغرب وغانا وقاد بلاده لتأهل تاريخي إلى الدور الثاني، لكنه غاب عن مباراة الكاميرون للإيقاف.