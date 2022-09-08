الدوري الأوروبي – أرسنال ينجو من فخ زيوريخ وماركينيوس يسجل أول أهدافه

عاد أرسنال بـ 3 نقاط ثمينة من مواجهة زيوريخ السويسري.

وفاز أرسنال على زيوريخ بهدفين مقابل هدف يمن الجولة الأولى من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وسجل ماركينيوس ونيكيتاه لـ أرسنال فيما أحرز ميرليند كريزيو هدف زيوريخ الوحيد من ركلة جزاء.

البرازيلي ماركينيوس سجل أول أهدافه بقميص المدفعجية بعد انتقاله للفريق خلال هذا الصيف قادما من ساو باولو.

وبدأ أرسنال المباراة بضغط هجومي على مرمى زيورخ عن طريق مارتينيللي وخلفه الثنائي ماركينيوس وإدوارد نيكيتاه.

وأرسل ماركينيوس عرضية خطيرة في الدقيقة 11 على رأس مارتينيللي الذي أضاعها بغرابة شديدة.

وسجل ماركينيوس الهدف الأول لـ أرسنال بعد تمريرة عرضية من نيكيتاه وضعته أمام مرمى زيوريخ.

وقبل نهاية الشوط الأول حصل زيوريخ على ركلة جزاء بعد خطا على نيكيتاه ترجمها ميرليند كريزيو إلى هدف التعادل في الدقيقة 42.

وعاد أرسنال للضغط الهجومي مع بداية الشوط الثاني وأهدر مارتينيللي فرصة تسجيل الهدف الثاني للنادي اللندني.

وأحرز نيكيتاه الهدف الثاني للمدفعجية بضربة رأسية رائعة عند الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وحاول زيوريخ تسجيل التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة لكن أخطر فرصه جاءت من ضربة رأسية في الدقيقة 90 لكنها علت مرمى أرسنال.

أيندهوفين × بودو جليمت

وفي المجموعة ذاتها فرض بودو جليمت نتيجة التعادل على أيندهوفين.

وتعادل أيندهوفين مع بودو جليمت بهدف لكل فريق خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من الدوري الأوروبي.

وسجل ألبرت جرونبيك هدف التقدم لـ بود جليمت في الدقيقة 44 من الشةط الأول للمباراة.

وأحرز كودي جاكبو هدف التعادل للنادي الهولندي عند الدقيقة 63 بعد تمريرة من أنور الغازي.

وبهذه النتائج تصدر أرسنال ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط ويأتي خلفه أيندهوفين وبودو جليمت برصيد نقطة وحيدة ثم زيوريخ بدون نقاط.

المجموعة الرابعة

براجا × مالمو

وفي منافسات المجموعة الرابعة من الدوري الأوروبي، حقق سبورتنج براجا الفوز على مالمو.

وفاز براجا على مالمو بهدفين دون رد ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بالمسابقة.

وسجل برونو رودريجيز هدف التقدم لـ براجا في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول للمباراة.

وأضاف ريكاردو هورتا الهدف الثاني للنادي البرتغالي من ركلة جزاء عند الدقيقة 70.

يونيون برلين × رويال يونيون سان جليواز

عاد رويال يونيون سان جليواز بـ3 نقاط ثمينة من ملعب يونيون برلين.

وفاز النادي البلجيكي على نظيره الألماني بهدف دون رد.

وسجل سين لينين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 39 من عمر المباراة.

وحصل سفين مايكل لاعب يونيون برلين على البطاقة الحمراء في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وبهذه النتائج تصدر سبورتنج براجا ترتيب المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن رويال يونيون سان جليواز.