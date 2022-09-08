الدوري الأوروبي - بيتيس يحتفل بـ 500 مباراة لـ خواكين.. وسقوط جديد لـ روما مورينيو

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 21:09

كتب : FilGoal

بيتيس

فاز ريال بيتيس الإسباني على مضيفه هيلسينكي الفنلندي بهدفين دون رد في ملعب بولت أرينا، بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة للدوري الأوروبي.

ريال بيتيس افتتح التسجيل بواسطة مهاجمه البرازيلي ويليان جوزيه من ركلة جزاء بالوقت بدل الضائع للشوط الأول.

قبل أن يعود ويضيف جوزيه الهدف الثاني بنفسه في الدقيقة 64.

وشهدت المباراة حدثًا تاريخيًا بمشاركة خواكين سانشيز قائد ريال بيتيس أساسيًا، ليصل إلى 500 مشاركة في مسيرته مع الفريق الأندلسي.

وفي نفس المجموعة، تلقى روما الإيطالي هزيمة مفاجئة أمام مضيفه لودوجوريتس رازجارد البلغاري، بهدفين مقابل هدف واحد.

كاولي سوزا افتتح التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 72.

لكن كتيبة جوزيه مورينيو عادت في النتيجة بواسطة الأوزبكي إيجور شومورودوف في الدقيقة 86.

عودة روما لم تكتمل عندما صدمهم نوناتو بهدف قاتل لـ لودوجوريتس في الدقيقة 88.

ليتصدر بيتيس المجموعة بثلاثة نقاط، ومن خلفه لودوجوريتس بفارق الأهداف.

وفي المجموعة الثانية، فاز رين الفرنسي على مضيفه أيك لارناكا القبرصي بهدفين مقابل هدف واحد.

أرتور تياتي تقدّم لـ رين في الدقيقة 29، قبل أن يدرك أوير التعادل لـ أيك في الدقيقة 33.

لكن لورينز أسينيون سجل هدفا قاتلا لـ رين في الوقت بدل الضائع للمباراة، ليفوز الفريق الفرنسي بأول ثلاث نقاط.

وفي نفس المجموعة فاز فنربخشة التركي بهدفين مقابل هدف واحد على دينامو كييف الأوكراني في إسطنبول.

جوستافو هنريك تقدم للأتراك في الدقيقة 35، وأدرك فيكتور تسيهانكوف التعادل لـ دينامو في الدقيقة 63.

لكن البلجيكي ميتشي باتشوايي خطف انتصارا قاتلا لـ فنربخشة في الوقت بدل الضائع.

ليتشارك فنربخشة صدارة المجموعة مع رين.

بيتيس الدوري الأوروبي
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