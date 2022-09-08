مؤتمر شيكابالا: نخوض كل المباريات كنهائيات.. نريد الفوز على الهلال

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 20:51

كتب : إبراهيم رمضان

شيكابالا - الزمالك

شدد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك أن فريقه يخوض كل المباريات مثل النهائيات مؤكدا على رغبتهم في الفوز على الهلال السعودي.

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

وتحدث شيكابالا في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس قائلا: "نتمنى أن نؤدي مباراة قوية".

وواصل "شرف لنا المشاركة في كأس سوبر لوسيل و أتمنى أن تكون الجماهير سعيدة باللقاء".

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وأردف شيكابالا "الهلال فريق كبير ويتطور باستمرار وأشكر الجماهير على الدعم منذ وصول الفريق".

واختتم قائد الزمالك تصريحاته قائلا:" نفكر في الفوز ونخوض كل المباريات باعتبارها نهائي كؤوس من أجل تحقيق الفوز".

ويلعب الزمالك في بطولة كأس سوبر لوسيل بصفته حامل لقب الدوري المصري.

أما الهلال فيشارك في البطولة كونه حامل لقب النسخة الأخيرة من الدوري السعودي.

ويقام كأس سوبر لوسيل يوم الجمعة 9 من شهر سبتمبر الجاري تحت إشراف فيفا بين بطلي الدوري المصري والسعودي.

ويأتي إقامة المباراة فرصة لاختبار جاهزية ملاعب كأس العالم المقرر إقامتها في قطر نوفمبر المقبل وتوقع استقبال آلاف المشجعين خلال منافسات المونديال.

شيكابالا الزمالك الهلال كأس سوبر لوسيل
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