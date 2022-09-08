انتهى الدوري الأوروبي - نانت (2) (1) أولمبياكوس.. فرينشفاروش (3) (2) طرابزون

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 20:41

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

تقام الدفعة الثانية من مباريات الجولة الأولى للدوري الأوروبي بحضور مصري بارز اليوم الخميس.

نانت يستقبل أولمبياكوس بمشاركة مصطفى محمد، فيما يحل طرابزون ضيفا على فرينشفاروش المجري.

FilGoal.com يقدم تغطية لحظة بلحظة للمباراتين.

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نانت x أولمبياكوس

نهاية المباراة

ق.+93 جوووووووووووووول نانت يسجل الثاني القااااتل بواسطة جيسان

ق.85 طرد مساعد المدرب في أولمبياكوس بعد مناوشات مع لاعبي نانت

ق.83 إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل

ق.82 جوووووووووول الثاني لـ نانت بواسطة جيسان بعد عمل رائع من مصطفى محمد الذي سدد والمدافع أنقذ من على خط المرمى

ق.50 جووووووول أولمبياكوس يتعادل بهدف عكسي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.32 جوووووووول مصطفى محمد يسجل الهدف الأول لـ نانت

ق.2 مصطفى محمد يهدد بتسديدة مبكرة لكن الحارس يتصدى

بداية المباراة

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فرينشفاروش x طرابزون سبور

نهاية المباراة

ق.88 تقنية الفيديو تتدخل وتلغي الهدف بداعي التسلل

ق.87 جووووووول التعااااادل يازيتشي يسجل لـ طرابزون في متابعة لتسديدة تريزيجيه التي ارتدت من المدافع

ق.71 جوووووول بوزوك يقلص الفارق لـ طرابزون

ق.52 أووووووه رأسية تريزيجيه ترتد من العارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.43 جوووول توكماك يسجل الثالث لـ فرينشفاروش من ركلة جزاء

ق.30 جووووووووووول جوميز يقلص الفارق لـ فرينشفاروش

ق.28 آداما تراوري يضيف الهدف الثاني لـ فرينشفاروش

ق.3 فرينشفاروش يتقدم بالهدف الأول بشكل مفاجئ

بداية المباراة

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