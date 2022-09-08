وزارة الرياضة تنفي تأسيس فريق يتبع الكنيسة المصرية

نفت وزارة الشباب والرياضة ما تردد عن تأسيس نادي كرة قدم، يتبع الكنيسة المصرية.

وظهرت تقارير صحفية صباح اليوم الخميس في مصر، تفيد بتأسيس فريق "عيون مصر" التابع للكنيسة المصرية، وذلك للمنافسة في منافسات كرة القدم.

وعن ذلك، قال محمد فوزي المتحدث بإسم وزارة الشباب والرياضة المصرية لـFilGoal.com: "اللوائح والقوانين المصرية تمنع إشهار أي منشآت أو هيئات شبابية أو رياضية على أساس ديني، فضلا عن حظر قيام أيا من الهيئات الرياضية والشبابية المشهرة وفقاً لأحكام القانون من ممارسة أي أنشطة سياسية أو حزبية أو دينية أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية أو دينية.

وأضاف "لم يردنا أي طلبات لتأسيس أي فريق تابع للكنيسة المصرية من الأساس، وإذا حدث ذلك فلن يكون جائزا حسب القانون المصري".

فوزي أتبع "لا توجد نية لإشهار نادي يتبع الكنيسة المصرية ولا أي مؤسسة دينية".

المتحدث الرسمي استمر "يوجد تعاون كبير ودائم بين وزارة الرياضة والكنيسة المصرية، بما لا يخالف القانون المصري".

وأتم "وزارة الشباب والرياضة حريصة على دعم ورعاية كافة الأنشطة والمشروعات والهيئات لجميع شباب مصر بعيداً عن أي انتماءات دينية أو سياسية ، وتحرص الوزارة أيضاً على قيام كافة الهيئات الشبابية والرياضية من الأندية ومراكز الشباب والمنشآت التابعة للوزارة بدورها نحو خدمة شباب مصر من جميع قرى ونجوع ومدن محافظات الجمهورية دون أي تفرقة على أساس ديني او سياسي أو حزبي".

كان المتحدث باسم وزارة الرياضة المصرية قد أصدرت بيانا رسميا، نفت فيه وجود نية لإنشاء نادي تابع للكنيسة المصرية.