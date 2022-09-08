تشكيل الدوري الأوروبي – مصطفى محمد وتريزيجيه أساسيان مع نانت وطرابزون سبور
الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 20:08
كتب : FilGoal
يتواجد مصطفى محمد ومحمود حسن "تريزيجيه" في التشكيل الأساسي لفريقيهما نانت وطرابزون سبور في الدوري الأوروبي.
ويواجه نانت منافسه أولمبياكوس اليوناني في الجولة الأولى من الدوري الأوروبي ضمن منافسات المجموعة السابعة.
أما طرابزون سبور فسيحصل ضيفا على فرينكفاروزي المجري ضمن منافسات المجموعة الثامنة.
وشارك مصطفى محمد مع نانت في سبع مباريات سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما.
أما تريزيجيه فشارك في ثماني مباريات سجل خلالهم هدفا وصنع مثله.
وتضم مجموعة نانت كل من أولمبياكوس وفرايبورج وكاراباج.
أما مجموعة طرابزون فتضم فرينكفاروزي وريد ستار بلجراد وموناكو.
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