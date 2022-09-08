تشكيل الدوري الأوروبي – كاسيميرو أساسي لأول مرة.. ورونالدو يعود

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 20:01

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد أمام أرسنال

يشارك كاسيميرو لأول مرة أساسيا مع فريقه مانشستر يونايتد منذ انتقاله إليه قادما من ريال مدريد.

ويواجه مانشستر يونايتد منافسه ريال سوسيداد مساء اليوم الخميس في ملعب أولد ترافورد في أولى جولات الدوري الأوروبي ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

كما يتواجد رونالدو أساسيا لأول مرة منذ لقاء برينتفورد.

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وستكون هذه أول مرة يظهر فيها رونالدو في الدوري الأوروبي بمسماه الحالي والثالثة له بعد مشاركتيه مع سبورتنج لشبونة ضد بارتيزان بلجراد في 2002 وصنع هدفا آنذاك.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: ديوجو دالوت- هاري ماجواير- فيكتور ليندلوف- تايريل مالاسيا

في الوسط: فريد- كاسيميرو- كريستيان إريكسن

في الهجوم: أنتوني- كريستيانو رونالدو- أنتوني إيلانجا

مانشستر يونايتد ريال سوسيداد الدوري الأوروبي كاسيميرو
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