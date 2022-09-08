بتواجد 5 نجوم إفريقية.. الزمالك يعلن قميصه الجديد لموسم 2022-2023
الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 19:20
كتب : FilGoal
أعلن الزمالك اليوم الخميس رسميا عن قميصه الأساسي للموسم الجديد 2022-2023.
ومن المقرر أن يظهر الزمالك بقميصه الجديد لأول مرة في مواجهة الهلال السعودي غدا الجمعة في كأس سوبر لوسيل في قطر.
وجاء القميص الجديد باللون الأبيض المعتاد مع الخطين الحُمر التقليديين.
وشهد كتفي القميص تواجد اللون الأحمر عليها على عكس الموسم الماضي الذي كان باللون الأبيض الكامل.
كما عاد اللون الأبيض ليزين رقبة القميص على عكس الموسم الماضي والتي شهدت تواجد اللون الأحمر.
هذا بالإضافة لتواجد صورة لقارة إفريقيا في خلف القميص وعليها خمس نجوم في إشارة لتتويج الزمالك بخمس بطولات لدوري أبطال إفريقيا.
كما تواجد كلمة "ميت عقبة" بلون شفاف على القميص.
وأعلن الزمالك عن قميصه الجديد المقدم من شركة "تيمبو" للملابس الرياضية في تمام الساعة 19 و11 دقيقة نسبة لعام تأسيس النادي في 1911.
وظهر في الإعلان كل من محمد عبد الشافي ومحمود حمدي "الونش" وأحمد سيد "زيزو" وحسام عبد المجيد".
خطين حُمر سطّرتهم أجيال وصل مجدها إلى نجوم السماء. 🏹💯
قميص الزمالك لموسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣ ⚪️🔴 #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك #كأس_لوسيل pic.twitter.com/EtxT48UgXJ— Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 8, 2022
يذكر أن مباراة الزمالك والهلال ستنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء.