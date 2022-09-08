كرة طائرة - الأهلي يتعاقد مع لويجي رانداتزو لاعب منتخب إيطاليا

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 18:47

كتب : حسام نور الدين

لويجي رانداتزو - الأهلي

أعلن الأهلي عن تعاقده مع الإيطالي لويجي رانداتزو للانضمام إلى فريق كرة الطائرة رجال.

ووقّع رانداتزو على عقدٍ لمدة موسم واحد مع القلعة الحمراء.

ووصل اللاعب الإيطالي إلى القاهرة وخضع للكشف الطبي مع الأهلي ووقّع على العقد.

اللاعب البالغ 28 عامًا يمتاز بطول يصل إلى 198 سم.

وبدأ رانداتزو مسيرته في فولي لوبي عام 2010، ثم تحوّل إلى تونو كاليبو كالابريا فيبو الإيطالي، وبعده مر عبر ألتوتيفيري سيتا، وإكسبريفيا مولفيتا، وكالسيدونيا فيرونا، وكيويني بادوفا، وتوب فالي تشيسترنا، وجيويلا بريسما تارانتو.

ويعد الأهلي أول نادٍ غير إيطالي يلعب له رانداتزو في مسيرته مع الكرة الطائرة.

وفاز رانداتزو بالدوري الإيطالي مرة، وبكأس السوبر الإيطالي مرة، كما فاز ببطولة أوروبا للشباب مع منتخب إيطاليا عام 2012، ثم فاز ببرونزية بطولة العالم للشباب في العام التالي.

وسبق لـ رانداتزو المشاركة مع إيطاليا في بطولة العالم للكرة الطائرة.

الأهلي
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