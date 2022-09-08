الزمالك بقميصه الأساسي أمام الهلال.. ولا وجود لأشواط إضافية حال التعادل

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 18:43

كتب : FilGoal

الزمالك

أسفر الاجتماع الفني للقاء الزمالك والهلال الذي أقيم اليوم الخميس عن ارتداء الأول لقميصه الأبيض الأساسي خلال المباراة.

وسيرتدي الزمالك القميص والسروال الأبيض، فيما يرتدي حارسه اللون الأخضر.

وسيرتدي الهلال القميص الأساسي له والأزرق بالكامل.

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في الوقت ذاته تقرر اللجوء لركلات الجزاء مباشرة حال التعادل في الوقت الأصلي دون وجود للأشواط الإضافية.

ويلعب الزمالك في بطولة كأس سوبر لوسيل بصفته حامل لقب الدوري المصري.

أما الهلال فيشارك في البطولة كونه حامل لقب النسخة الأخيرة من الدوري السعودي.

ويقام كأس سوبر لوسيل يوم الجمعة 9 من شهر سبتمبر الجاري تحت إشراف فيفا بين بطلي الدوري المصري والسعودي.

ويأتي إقامة المباراة فرصة لاختبار جاهزية ملاعب كأس العالم المقرر إقامتها في قطر نوفمبر المقبل وتوقع استقبال آلاف المشجعين خلال منافسات المونديال.

الزمالك الهلال كأس سوبر لوسيل
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