مباشر الدوري الأوروبي - أرسنال (2) - (1) زيوريخ.. 3 نقاط ثمينة

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 18:32

كتب : FilGoal

أرسنال ضد أستون فيلا

يحل أرسنال ضيفا على منافسه زيوريخ ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وتضم مجموعة أرسنال كل من : زيورخ وإيندهوفين وبودو جليمت.

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نهاية المباراة

ق90 ضربة رأسية خطيرة لزيروخ تعلو مرمى أرسنال

ق80 تسديدة قوية من جابريل جيسوس يتصدى لها حاترس زيوريخ

ق62 نيكيتياه يسجل الهدف الثاني لأرسنال من ضربة رأسية رائعة

ق56 مارتينيلي يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد هجمة خطيرة على مرمى زيورخ

ق46 تسديدة قوية من نكيتياه تمر أعلى مرمى زيوريخ

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق43 الهدف الأول لنادي زيوريخ بعد تنفيذ رائع من اللاعب ميرليند كريزيو

ق42 ركلة جزاء لصالح زيوريخ بعد خطأ إيدي نيكيتياه

ق33 هجمة خطيرة لفريق زيورخ بعد انطلاقة على الجانب الأيمن وعرضية خطيرة ينقذها دفاع أرسنال

ق20 فابيو فييرا يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد غنفراد تام بحارس مرمى زيورخ

ق16 ماركينيوس يسجل الهدف الأول لأرسنال يعد عرضية متقنة من إيدي نيكيتاه

ق11 عرضية خطيرة من ماركينيوس يهدرها مارتينيلي بغرابة شديدة

ق7 خطأ من تيرنر حارس أرسنال يستغله مهاجم زيوريخ في المرمى الخالي لكن دفاع أرسنال ينقذ الكرة

انطلاق المباراة

الدوري الاوروبي ارسنال زيورخ
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