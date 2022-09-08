مصدر من الأهلي لـ في الجول: سنعلن قريبا ضم شادي حسين وميسي.. وخطة اللاعبين الأجانب

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 18:26

كتب : أحمد الخولي

شادي حسين - مصطفى ميسي

يجهز الأهلي حاليا نفسه للإعلان عن ضم ثنائي سيراميكا كليوباترا شادي حسين ومصطفى سعد "ميسي".

مصطفى سعد

النادي : سيراميكا كليوباترا

شادي حسين

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا
الأهلي

وقال مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الخميس: "نجهز أنفسنا حاليا للإعلان عن ضم شادي حسين ومصطفى سعد".

وواصل "سنغلق الصفقات المحلية بعد ضم ثنائي سيراميكا، بالإضافة لمصطفى شلبي حال عدم مغالاة إنبي في طلباته المادية".

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وكان أيمن الشريعي رئيس إنبي قال: "الأهلي لم ينه التعاقد مع مصطفى شلبي مثلما يثار، وجميع الأرقام المتداولة بشأن الصفقة غير صحيحة".

وأضاف رئيس إنبي "موقف مصطفى شلبي بلا جديد ولا يزال قيد المناقشات".

وكان مصدر من الأهلي قال سابقا لـFilGoal.com: "تقدمنا بعرض 13 مليون جنيه من أجل اللاعب بينما يطالب إنبي بـ 25 مليون جنيه وهو رقم كبير للغاية بالنسبة لنا ونأمل في تقريب وجهات النظر".

وتابع "إنبي لم يطلب وجود صفقات تبادلية مثلما حدث في صفقة شادي حسين ومصطفى سعد لاعبي سيراميكا".

وأتم المصدر "وفي حال استمر إنبي على موقفه فإن الأهلي سينسحب من الصفقة".

اللاعبون الأجانب

وعن خطة الانتقالات بالنسبة للاعبين الأجانب في الأهلي أوضح المصدر "سنضم لاعبين أجانب قبل بداية استعداداتنا للموسم الجديد".

ويملك الأهلي حاليا في قائمته من اللاعبين الأجانب كل من علي معلول وبيرسي تاو وأليو ديانج وذلك بعد رحيل بدر بانون ولويس ميكيسوني.

ويسمح لكل ناد في الموسم الجديد قيد 5 لاعبين أجانب كحد أقصى في قائمته.

كما أنه يسمح بقيد 3 لاعبين أجانب بالمراحل السنية بحد أقصى لاعب واحد في كل مرحلة.

وعن احتمالية التعاقد مع لاعبين أجانب تحت السن قال: "لن نتعجل في هذا الأمر إذ أنه يمكن قيدهم في أي وقت في الأول من كل شهر وليس لديهم قيد مغلق وملزم بوقت معين".

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