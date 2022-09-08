التشكيل – تيرنر يحرس مرمى أرسنال.. وجيسوس على مقاعد البدلاء أمام زيورخ

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 18:09

كتب : FilGoal

الاحتفال بهدف جابريل - أرسنال أمام فولام

يعتمد مايكل أرتيتا مدرب أرسنال على الحارس الأمريكي مات تيرنر في حراسة مرمى فريقه خلال مواجهة زيورخ.

ويحل أرسنال ضيفا على منافسه زيورخ السويسري ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

فيما احتفظ أرتيتا بالمهاجم البرازيلي جابريل جيسوس على مقاعد البدلاء.

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وجاء تشكيل أرسنال لمواجهة زيورخ كالتالي:

حراسة المرمى: مات تيرنر

خط الدفاع: تومايوسي – هولدنج – جابريال – تيرني

الوسط: سامبي – جرانيت تشاكا – فابيو فييرا – ماركينوس

الهجوم: جابريال مارتينلي – إيدي نيكيتاه.

أرسنال زيورخ الدوري الأوروبي
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