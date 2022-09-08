التشكيل – تيرنر يحرس مرمى أرسنال.. وجيسوس على مقاعد البدلاء أمام زيورخ

مباشر الدوري الأوروبي - نانت ضد أولمبياكوس.. وطرابزون ضد فرينشفاروش

ماذا سيحدث للدوري الإنجليزي بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية

التعليق الأول من ميهايلوفيتش بعد قرار إقالته من تدريب بولونيا