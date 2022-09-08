مدرب أورلاندو بايرتس يرد على اهتمامه بضم بيرسي تاو

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 18:09

كتب : FilGoal

بيرسي تاو في المران الأخير قبل مواجهة الوداد

رد جوزيه ريفيرو المدير الفني لأورلاندو بايرتس على الأنباء المثارة حول رغبته في ضم بيرسي تاو لاعب الأهلي في ظل معاناة فريقه من أزمة تهديفية.

وقال ريفيرو في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس ونشر موقع "أي ديسكي تايمز" الجنوب إفريقي حديثه: "هذه ليست أول مرة تسألونني عن عدم تسجلينا للأهداف، ولن أغير إجابتي".

وتابع "نحن عادة ننهي الفرص بتواجد ستة لاعبين في منطقة جزاء الخصم، لذا الكل عليه مسؤولية تسجيل الأهداف".

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وأردف "نلعب بالعديد من اللاعبين أصحاب النزعة الهجومية في التشكيل الأساسي لذا كلنا نتشارك المسؤولية ولكنني لا أشعر بالقلق".

وأكمل "تركيزي الآن على لاعبي فريقي فنحن لدينا العديد من المواهب وأؤكد لكم أن الأمر كله أزمة ثقة ويوما ما ستُحل تلك المشاكل والأسئلة هذه لن تُطرح علي مجددا".

وعن بيرسي تاو بالتحديد قال مدرب أولارندو: "لا أعرف اللاعب الذي تتحدثون عنه، هذا ليس تركيزي في الوقت الحالي، حاليا أركز على المباراة المقبلة ولاعبي فريقي وهذا لن يتغير".

وانضم بيرسي تاو قادما من برايتون الإنجليزي بعقد يمتد لـ 4 مواسم مقابل مليون و800 ألف يورو.

وشارك بيرسي تاو مع الأهلي في 31 مباراة سجل 8 أهداف وصنع 6.

بيرسي تاو الأهلي أورلاندو بايرتس
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