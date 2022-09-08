ألانيا سبور يعيد كوكا للدوري التركي
الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 17:39
كتب : FilGoal
أعاد ألانيا سبور، المهاجم المصري أحمد حسن "كوكا" لمنافسات الدوري التركي.
أحمد حسن كوكا
النادي : ألانياسبور
وأعلن النادي التركي تعاقده رسميا مع كوكا قادما من أولمبياكوس اليوناني.
وسيعود كوكا لمنافسات الدوري التركي بعدما قضى الموسم المنصرم في صفوف كونيا سبور.
🤝 Hoş geldin Ahmed Hassan!#CorendonAlanyaspor pic.twitter.com/TbdO9x12Or— Corendon Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) September 8, 2022
كوكا (29 عاما) خاض الموسم المنصرم 37 مباراة في جميع المسابقات سجل 11 هدفا وصنع 4 وأنهى الموسم مع كونيا سبور ثالثا في جدول الدوري التركي.
وحقق كوكا من قبل لقبي الدوري اليوناني ولقب كأس اليونان، قبل أن يخرج معارا.
بقميص أولمبياكوس خاض كوكا 95 مباراة سجل 38 هدفا وصنع 7.
نرشح لكم
ليلة اختفاء كتيبة كلوب.. نابولي يدمر ليفربول برباعية انتهت دوري الأبطال – نابولي (4) - (1) ليفربول.. انتصار كبير للفريق الإيطالي كوكا ومارسيلو خارج قائمة أولمبياكوس لمواجهة نانت أحمد حجاج.. ظهور مصري في الدوري اللبناني مدير المنتخب: تواصلنا مع بعض المصريين في الخارج.. وهذا موعد انضمام المحترفين قائمة المحترفين لمنتخب مصر – حضور صلاح وعودة طارق حامد ومرسي كاد أن يصنع هدفا.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام باريس سان جيرمان بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يسقط بسهولة أمام باريس سان جيرمان
أخر الأخبار
ألانيا سبور يعيد كوكا للدوري التركي 30 دقيقة | المحترفون