ألانيا سبور يعيد كوكا للدوري التركي

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 17:39

كتب : FilGoal

كوكا

أعاد ألانيا سبور، المهاجم المصري أحمد حسن "كوكا" لمنافسات الدوري التركي.

وأعلن النادي التركي تعاقده رسميا مع كوكا قادما من أولمبياكوس اليوناني.

وسيعود كوكا لمنافسات الدوري التركي بعدما قضى الموسم المنصرم في صفوف كونيا سبور.

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كوكا (29 عاما) خاض الموسم المنصرم 37 مباراة في جميع المسابقات سجل 11 هدفا وصنع 4 وأنهى الموسم مع كونيا سبور ثالثا في جدول الدوري التركي.

وحقق كوكا من قبل لقبي الدوري اليوناني ولقب كأس اليونان، قبل أن يخرج معارا.

بقميص أولمبياكوس خاض كوكا 95 مباراة سجل 38 هدفا وصنع 7.

كوكا أولمبياكوس ألانيا سبور
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