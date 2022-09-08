بعد إيكاردي.. ماتا يصل تركيا للانضمام إلى جالاتا سراي

وصل خوان ماتا لاعب مانشستر يونايتد السابق إلى تركيا تمهيدا للانضمام إلى جالاتا سراي كلاعب حر.

ماتا أصبح لاعبا حرا منذ يونيو الماضي بعد نهاية عقده مع الشياطين الحمر.

ونشرت وسائل الإعلام التركية لقطات لوصول ماتا إلى تركيا مساء الخميس.

وارتدى اللاعب الإسباني وشاح جالاتا سراي عند خروجه من المطار.

سيوقع ماتا على عقد يربطه بالفريق التركي لمدة موسم، حسب وسائل الإعلام التركية.

قبل ساعات، أعلن جالاتا سراي ضم مارو إيكاردي إلى صفوفه على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية.

ولم يكشف النادي التركي بعد عن مدة أو قيمة التعاقد، لكن إيكاردي يمتلك عقدا مع سان جيرمان ينتهي صيف 2024.

ولا يزال سوق الانتقالات الصيفية في تركيا مستمرًا حتى يوم 15 سبتمبر الجاري.

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وانضم إيكاردي إلى سان جيرمان معارًا من إنتر ميلان في صيف 2019، ثم انتقل إليه بشكلٍ نهائي في 2020 مقابل 50 مليون يورو.

واكتفى إيكاردي بتسجيل 38 هدفًا مع سان جيرمان في 92 مباراة خاضها، وصنع 10 أهداف أخرى.

وشارك إيكاردي في 1275 دقيقة فقط طوال الموسم الماضي، ولعب دورًا هامشيًا في الفريق.

وسبق لـ إيكاردي اللعب في الفريق الرديف لـ برشلونة، ثم تألق مع سامبدوريا ومنه انتقل إلى إنتر ميلان حيث عاش أفضل أيام مسيرته.

أما ماتا فقد انضم البالغ من العمر 34 عامًا إلى الشياطين الحمر في يناير 2014 وخاض 285 مباراة وسجل 51 هدفًا وفاز بأربعة ألقاب.

وحصد ماتا مع يونايتد كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية وكأس رابطة المحترفين والدوري الأوروبي.

وظهر ماتا للمرة الأخيرة في آخر مباراة ليونايتد في موسم 2021/22، أمام كريستال بالاس يوم 22 مايو الماضي.

كان ماتا قد فاز بدوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي مع تشيلسي قبل أن ينضم ليونايتد في يناير 2014.

كما كان لاعب خط الوسط عضوا في المنتخب الإسباني الذي فاز بكأس العالم عام 2010 ويورو 2012.

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