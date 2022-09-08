التعليق الأول من ميهايلوفيتش بعد قرار إقالته من تدريب بولونيا

تحدث سينيسا ميهايلوفيتش المدير الفني السابق لـ بولونيا للمرة الأولى عن قرار إقالته بعد ثلاث سنوات تولى خلالهم المسؤولية.

وبوصفه بـ "القرار الأصعب" أعلن سابوتو رئيس نادي بولونيا منذ يومين قرار إقالتة ميهايلوفيتش.

وقال ميهايلوفيتش في تصريحات لـ "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "أنا لا أفهم تماما قرار الإقالة،في ثلاث سنوات ونصف لعبنا -على الرغم من كل شيء" كرة قدم جيدة وهجومية".

وأضاف "لقد بذلك قصارى جهدي مع هذا الفريق والآن أنظر للجميع ورأسي مرفوعة".

وعن إذا كان حالته الصحية سبب للإقالة، أوضح "أنا جيد وأتحسن باستمرار، لم أعد اعتني بنفسي لكن أجري الفحوصات كل فترة، لا شيء يمنعني من العمل".

وكانت بعض التقارير الإيطالية قد أشارت إلى أن ميهايلوفيتش أصبح لا يحضر تدريبات الفريق لانشغاله بالعلاج ولكنه يحضر فقط إلى الإشراف على المباريات ومساعديه هم من يتولوا تدرب الفريق.

وعن فترة علاقته مع بولونيا أثناء فترة علاجه من السرطان: "مغامرتي هنا ليست فقط مجرد كرة قدم، لقد كان اتحادا للأرواح، نزهة معا في نفق مظلم لرؤية النور مرة آخرى".

وأتم "تحيتي للاعبين والمشجعين وهذا النادي. الوداع طبيعي في كرة القدم، لا شيء أبدي لكن من الصعب عليّ حقا أن أنظر للوراء للمرة الأخيرة".

ميهايلوفيتش خلال فترته الثانية مع بولونيا التي بدأت عام 2019 أصيب بسرطان الدم "لوكيميا" مرتين.

الأولى في عامه الأول مع الفريق ثم شفي منه لتتجدد مرة آخرى العام الماضي.

المدرب الصربي قاد بولونيا في 130 مباراة ونجح خلالهم في تحقيق الفوز في 43 مباراة وتعادل في 34 وخسر 53 مباراة.