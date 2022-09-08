التعليق الأول من ميهايلوفيتش بعد قرار إقالته من تدريب بولونيا

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 16:04

كتب : FilGoal

ميهايلوفيتش - بولونيا

تحدث سينيسا ميهايلوفيتش المدير الفني السابق لـ بولونيا للمرة الأولى عن قرار إقالته بعد ثلاث سنوات تولى خلالهم المسؤولية.

وبوصفه بـ "القرار الأصعب" أعلن سابوتو رئيس نادي بولونيا منذ يومين قرار إقالتة ميهايلوفيتش.

وقال ميهايلوفيتش في تصريحات لـ "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "أنا لا أفهم تماما قرار الإقالة،في ثلاث سنوات ونصف لعبنا -على الرغم من كل شيء" كرة قدم جيدة وهجومية".

أخبار متعلقة
"القرار الأصعب".. بولونيا يقيل ميهايلوفيتش عودة للدوري الإيطالي.. مهاجم بايرن ينتقل إلى بولونيا ظهور أول وهدفان رائعان.. ميلان يفوز على بولونيا بثنائية

وأضاف "لقد بذلك قصارى جهدي مع هذا الفريق والآن أنظر للجميع ورأسي مرفوعة".

وعن إذا كان حالته الصحية سبب للإقالة، أوضح "أنا جيد وأتحسن باستمرار، لم أعد اعتني بنفسي لكن أجري الفحوصات كل فترة، لا شيء يمنعني من العمل".

وكانت بعض التقارير الإيطالية قد أشارت إلى أن ميهايلوفيتش أصبح لا يحضر تدريبات الفريق لانشغاله بالعلاج ولكنه يحضر فقط إلى الإشراف على المباريات ومساعديه هم من يتولوا تدرب الفريق.

وعن فترة علاقته مع بولونيا أثناء فترة علاجه من السرطان: "مغامرتي هنا ليست فقط مجرد كرة قدم، لقد كان اتحادا للأرواح، نزهة معا في نفق مظلم لرؤية النور مرة آخرى".

وأتم "تحيتي للاعبين والمشجعين وهذا النادي. الوداع طبيعي في كرة القدم، لا شيء أبدي لكن من الصعب عليّ حقا أن أنظر للوراء للمرة الأخيرة".

ميهايلوفيتش خلال فترته الثانية مع بولونيا التي بدأت عام 2019 أصيب بسرطان الدم "لوكيميا" مرتين.

الأولى في عامه الأول مع الفريق ثم شفي منه لتتجدد مرة آخرى العام الماضي.

المدرب الصربي قاد بولونيا في 130 مباراة ونجح خلالهم في تحقيق الفوز في 43 مباراة وتعادل في 34 وخسر 53 مباراة.

بولونيا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
كونتي تعليقا على رحيل توخيل: لا أريد أن أكون غير محترم كرة نسائية - عادت الملكة.. نجمة برشلونة تعود للتدريبات تشافي: ديمبيلي يشبه نيمار في أفضل مستوياته ميلان يحتفظ بخدمات لاعبه البوسني لموسم إضافي ثلاثي القمة والمدير الفني المتوقع لتشيلسي ضمن المرشحين لـ جائزة مدرب أغسطس بالبريمييرليج ذا أثلتيك: تشيلسي يضع الرتوش الأخيرة للتعاقد مع بوتر بعد 4 أسابيع و20 ساعة مداولة.. جيجز: أشعر بخيبة أمل من قرار إعادة محاكمتي إيكاردي إلى جالاتاسراي
أخر الأخبار
بعد إيكاردي.. ماتا يصل تركيا للانضمام إلى جالاتا سراي 17 دقيقة | ميركاتو
التعليق الأول من ميهايلوفيتش بعد قرار إقالته من تدريب بولونيا 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
دياب رئيسا لرابطة الأندية.. وتواجد ثروت سويلم وغياب عامر حسين 27 دقيقة | الكرة المصرية
كونتي تعليقا على رحيل توخيل: لا أريد أن أكون غير محترم 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بوتر يصل مقر تشيلسي لتوقيع العقود 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر بالأهلي يكشف لـ في الجول كواليس إلغاء معسكر هولندا.. والوجهة الأقرب 45 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير تركي: منتخب مصر تقدم بعرض لـ فاتح تريم بعد رحيل كيروش 53 دقيقة | منتخب مصر
كرة نسائية - عادت الملكة.. نجمة برشلونة تعود للتدريبات ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيراميكا كليوباترا يكشف لـ في الجول ثلاثي الأهلي المنضم مقابل شادي حسين وميسي 2 في الجول يكشف جديد مفاوضات مدرب الأهلي 3 5 معلقين - موعد كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال.. القنوات الناقلة والجوائز المالية 4 خبر في الجول - نهاية الرحلة.. الزمالك يبلغ حازم إمام بالرحيل عن النادي