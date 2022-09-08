مصدر بالأهلي يكشف لـ في الجول كواليس إلغاء معسكر هولندا.. والوجهة الأقرب

يفاضل الأهلي بين دولتي الإمارات وتركيا لإقامة المعسكر الخارجي استعدادا للموسم الجديد بعد إلغاء معسكر هولندا.

وكان من المفترض أن يبدأ معسكر الأهلي في هولندا في 18 سبتمبر الجاري وحتى 28 من الشهر نفسه في مدينة أيندهوفن.

وكشفت الشركة المنظمة عن إلغاء المعسكر بسبب التأشيرات الخاصة ببعض اللاعبين.

وصرح مصدر بالأهلي لـ FilGoal.com: "إلغاء المعسكر بسبب استخراج التأشيرات ومنها تأشيرة الشنجن الخاصة بدخول الدول الأوروبية".

وأوضح المصدر "التأشيرات كانت ستنتهي يوم 29 من شهر سبتمبر الجاري، أي بعد انتهاء موعد المعسكر من الأساس".

وعن الأزمة التي تواجه الفريق حاليا كشف "لا توجد أزمة لدينا لأننا كنا نجهز خطة بديلة بالفعل".

وأضاف "نفاضل حاليا بين الإمارات وتركيا لإقامة المعسكر، والأقرب حتى الآن اختيار تركيا".

وتابع "لدينا تجربة جيدة عندما أقمنا معسكرا في مدينة أنطاليا التركية".

واختتم المصدر تصريحاته "سيتم إقامة معسكر الفريق في نفس الفترة من 18 إلى 28 سبتمبر الجاري".

وكان الأهلي قد اتفق على خوض مباراتين وديتين في هولندا وتم حسم مواجهة أيندهوفن.

وتم تحديد يوم 21 سبتمبر لمواجهة أيندهوفن، بينما المواجهة الثانية كان مقررا لها يوم 25 أمام أحد فريقي ألكامار أو إكسليسيور.

قبل أن يتم إلغاء المباريات الودية بسبب عدم إمكانية سفر الأهلي إلى هولندا.