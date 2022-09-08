تقرير تركي: منتخب مصر تقدم بعرض لـ فاتح تريم بعد رحيل كيروش

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 15:38

كتب : FilGoal

فاتح تريم - مدرب تركيا

تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بعرض لفاتح تريم المدير الفني السابق لفريق جالاتاسراي لقيادة منتخب مصر عقب رحيل كيروش.

وكان كيروش قد رحل عن قيادة منتخب مصر عقب الفشل في التأهل إلى كأس العالم 2022 أمام السنغال.

وكشف تقرير موقع تيلي1 التركي أن فاتح تريم تلقى عرضا لتدريب منتخب مصر.

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وأشار التقرير إلى رغبة منتخب مصر في التعاقد مع تريم عقب رحيل كيروش.

ولم يوضح التقرير التركي سبب عدم إتمام التعاقد بين الجانبين المصري والمدير الفني.

ومنذ رحيل فاتح تريم عن قيادة جالاتاسراي في يناير الماضي لم يقم بتدريب أي ناد أو منتخب.

وقاد تريم فريق جالاتاسراي خلال الفترة من ديسمبر 2017 وحتى يناير 2022 في ولايته الرابعة مع الفريق.

وسبق لتريم قيادة مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر وقت فترة احترافه مع الفريق التركي.

ودرب تريم منتخب تركيا في أربع مناسبات سابقة.

كما قاد تريم كل من فيورنتينا وميلان من قبل.

وتعاقد منتخب مصر مع البرتغالي روي فيتوريا لقيادة الفريق عقب إقالة إيهاب جلال.

ويبدأ روي فيتوريا معسكره الأول مع منتخب مصر منتصف شهر سبتمبر الجاري.

منتخب مصر فاتح تريم روي فيتوريا
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