كرة نسائية - عادت الملكة.. نجمة برشلونة تعود للتدريبات

ظهرت النيجيرية عزيزات أوشوالا مهاجمة نادي برشلونة في تدريبات الفريق بعد الإصابة التي تعرضت إليها في أمم إفريفيا للسيدات 2022.

وكانت أوشوالا قد خرجت مصابة في الركبة خلال المباراة الافتتاحية لـ نيجيريا أمام جنوب إفريقيا في المسابقة التي أقيمت في المغرب.

ونشر الحساب الرسمي لـ سيدات برشلونة صورة عزيزات في تدريبات اليوم الخميس للفريق رفقة نوريا رابانو الوافدة الجديدة ولايا كودينا العائدة من الإعارة.

وكانت عزيزات تعرضت في فبراير الماضي لإصابة أبعدتها 3 شهور عن الملاعب.

ورغم ذلك توجت عزيزات بجائرة هدافة الدوري الإسباني برصيد 20 هدفا خلال 16 مباراة فقط الموسم الماضي لتصبح أول إفريقية تفوز بها.

وعادت عزيزات للمشاركة مع برشلونة في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات مايو الماضي، قبل أن تتجدد يوليو الماضي.

وحصدت أوشوالا جائزة أفضل لاعبة في إفريقيا للمرة الخامسة في مسيرتها بعد 2014 و2016 و2017 و2019.

وترشحت أوشوالا لـ جائزة بالون دور كأول إفريقية.

وتعتبر عزيزات (27 عامًا) أول إفريقية تفوز بدوري أبطال أوروبا بعدما توجت رفقة برشلونة موسم 2020-21.

وحازت أوشوالا مع برشلونة الموسم الماضي بلقبي الدوري (بالعلامة الكاملة 90 نقطة من 30 مباراة) والكأس المحليين.

ونال برشلونة لقب وصافة دوري أبطال أوروبا للسيدات الموسم الماضي أمام ليون التي انتهت بفوز الفريق الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويفتتح برشلونة حملته للدفاع عن لقب الدوري الإسباني الأحد المقبل 11 سبتمبر أمام ليفانتي لاس بالاناس.

وأبرم برشلونة أمس الاربعاء صفقة قياسية مع كيرا والش مهاجمة مانشستر سيتي لتصبح أغلى لاعبة في تاريخ كرة القدم النسائية.

وقدرت صفقة والش بقيمة 400 ألف يورو كأغلى صفقة في تاريخ الكرة النسائية منذ انتقال بيرنيل هاردر إلى تشيلسي من فلوفسبورج عام 2020.

وكانت المهاجمة الدنماركية هاردر انضمت قبل عامين مقابل مبلغ قياسي قدر بما يزيد عن 250 يورو.

والش هي سادس تعاقدات برشلونة هذا الصيف بعد مدافعة إنجلترا لوسي برونز من مانشستر سيتي ونوريا رابانو من ريال سوسيداد وسلمى بارويلا من فياريال وجيس فيريرا وفيكي لوبيز من مدريد سي إف إف.