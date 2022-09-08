اختبر معلوماتك - هل تعرف تاريخ الزمالك والهلال جيدا؟
الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 15:01
كتب : محمود صلاح
هل تعلم الكثير عن تاريخ الزمالك والهلال وهما أحد أبرز الأندية العربية.
ويتواجه الفريقان في مباراة سوبر كأس لوسيل بقطر يوم الجمعة.
اختبر معلوماتك عنهما.
وشارك إجاباتك مع أصدقائك.
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