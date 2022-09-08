اختبر معلوماتك - هل تعرف تاريخ الزمالك والهلال جيدا؟

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 15:01

كتب : محمود صلاح

كأس سوبر لوسيل

هل تعلم الكثير عن تاريخ الزمالك والهلال وهما أحد أبرز الأندية العربية.

ويتواجه الفريقان في مباراة سوبر كأس لوسيل بقطر يوم الجمعة.

اختبر معلوماتك عنهما.

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الزمالك الهلال كويز في الجول كأس سوبر لوسيل
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