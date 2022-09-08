دياب رئيسا لرابطة الأندية.. وتواجد ثروت سويلم وغياب عامر حسين

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 16:04

كتب : أحمد الخولي

أحمد دياب - رئيس رابطة الأندية

يستمر أحمد دياب في منصبه كرئيس لرابطة الأندية المصرية المحترفة للموسم الثاني على التوالي.

وشهدت رابطة الأندية هذا الموسم تواجد ثروت سويلم عضو الاتحاد المصري لكرة القدم بتعيين من الاتحاد.

ويحق للاتحاد المصري لكرة القدم تعيين عضوين آخريين بخلاف المرشحين من الأندية.

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وجاء تشكيل رابطة الأندية كالآتي:

- أحمد دياب (رئيس)

- عماد متعب (نائب)

- خالد رفعت (عضو)

- شريف صالح (عضو)

- ثروت سويلم (عضو)

- صفي الدين بسيوني (عضو)

- أحمد النجار (عضو)

وعلم FilGoal.com أن دياب نال تصويت 11 ناديًا، هي: الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، فاركو، أسوان، غزل المحلة، المقاولون العرب، سموحة، البنك الأهلي، بيراميدز، فيوتشر، سيراميكا كليوباترا.

أما عماد متعب فتم ترشيحه من النادي الأهلي، بينما خالد رفعت من نادي الزمالك.

فيما جاء شريف صالح بترشيح النادي المصري.

وجاء اختيار الثنائي ثروت سويلم وصفي الدين بسيوني عن طريق الاتحاد المصري لكرة القدم.

ونظّمت الرابطة منافسات الدوري المصري للمرة الأولى في الموسم الماضي عقب تشكيلها.

رابطة الأندية الدوري المصري
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