تشافي: ديمبيلي يشبه نيمار في أفضل مستوياته

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 14:50

كتب : FilGoal

ديمبيلي - برشلونة

شبّه تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة مهارات عثمان ديمبيلي لاعب الفريق الفردية بـ نيمار لاعب باريس سان جيرمان.

عثمان ديمبيلي

النادي : برشلونة

برشلونة

واكتسح برشلونة منافسه فيكتوريا بلزن بخمسة أهداف لهدف اليوم الأربعاء في ملعب كامب نو في أولى جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي: "إنه سعيد ويستمتع بما يفعله وهذا هو أهم شيء، إنه قادر على صناعة الفارق".

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وأضاف "لا أريد ان أمطره بالثناء لكن قدرته الفرديه والفنية تشبه نيمار عندما كان في أفضل مستواياته".

وأتم "عليه فقط أن يكون أكثر جرأة ويتردد على المرمى أكثر ويسجل".

وشهد الصيف الماضي شد وجذب بين وكيل أعمال ديمبيلي وإدارة برشلونة بخصوص تجديد عقده مع الفريق.

وفي وسط تمسك من تشافي بالمهاجم الفرنسي، هدأت الأمور وعاد ديمبيلي لمواكبة رتم المباريات مع برشلونة لكنه لم يجدد عقده التي ينتهي صيف 2024 بعد.

وشارك ديمبيلي (25 عامًا) مع برشلونة في جميع مباريات الموسم الحالي بواقع 5 مباريات، نجح خلالهم في تسجيل هدف وحيد وصناعة أربعة.

وعانى الفرنسي منذ انضمامه إلى برشلونة صيف 2017 قادما من بوروسيا من شبح الإصابات وغاب عن الكثير من المباريات.

ويتصدر برشلونة المجموعة الثالثة متفوقا بفارق الأهداف على بايرن مونيخ الذي فاز على إنتر ميلان بهدفين دون رد.

برشلونة فيكتوريا بلزن دوري أبطال أوروبا عثمان ديمبيلي
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