كلوب: لهذا السبب رفعت يدي للاعتذار لجماهير ليفربول التي سافرت إلى نابولي

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 14:39

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

أوضح يورجن كلوب مدرب ليفربول أسباب تقدمه باعتذار لجماهير فريقه التي سافرت إلى نابولي وكانت شاهدة على الخسارة المذلة بنتيجة 1-4 في دوري أبطال أوروبا.

وخسر ليفربول برباعية مقابل هدف في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا.(طالع التفاصيل)

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "إنها رحلة طويلة للجماهير من ليفربول إلى نابولي. وبعد كل ما صرفوه، أتفهم أنها كانت ليلة مخيبة للآمال بنسبة 100%".

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وأضاف المدرب الألماني "رفعت يدي للاعتذار لهم، يجب أن أقول أسف لذلك".

وأكمل "هذه ليست المرة الأولى التي لا نلعب فيها بشكل جيد، وأنا أعلم ذلك، وهناك بعض الأسباب التي نعرفها، لكنني أعتقد حقًا أنه مع كل الأشياء التي حدثت، كان يجب أن نلعب مباراة أفضل أمام نابولي".

وتابع "علينا بالتأكيد إعادة أكتشاف أنفسنا لأن الأشياء الأساسية لم تكن موجودة. إنها فترة صعبة، ولا شك في ذلك".

وأتم "أمام نابولي كان الأداء الأقل الذي رأيته منذ فترة طويلة جدا منا، عكس نابولي الذي كان جيدا حقا".

ويستضيف ليفربول فريق ولفرهامبتون يوم السبت ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

أما في دوري أبطال أوروبا فيلعب ليفربول في الجولة الثانية أمام أياكس يوم الثلاثاء.

ويقع ليفربول في المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا رفقة أندية نابولي وأياكس ورينجرز.

ليفربول نابولي يورجن كلوب
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