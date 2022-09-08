الشركة المنظمة: إلغاء معسكر الأهلي في هولندا.. أزمة منتظرة ومفاضلة بين بلدين

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 14:25

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

أعلنت شركة Non-stop4u المنظمة لمعسكر الأهلي في هولندا إلغاء المعسكر بسبب التأشيرات.

وأشارت الشركة المنظمة إلى تحديد الوجهة البديلة دون إعلانها.

وكان من المفترض أن يبدأ معسكر الأهلي في هولندا في 18 سبتمبر الجاري وحتى 28 من الشهر نفسه في مدينة أيندهوفن.

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وكتبت الشركة المنظمة عبر صفحتها الرسمية: "صعوبة إصدار التأشيرة الخاصة بالنادي الأهلي تعصف بمعسكر هولندا".

وأضاف منشور الشركة المنظمة "تم تحديد الوجهة البديلة".

وكان الأهلي قد اتفق على خوض مباراتين وديتين في هولندا وتم حسم مواجهة أيندهوفن.

وتم تحديد يوم 21 سبتمبر لمواجهة أيندهوفن، بينما المواجهة الثانية كان مقررا لها يوم 25 أمام أحد فريقي ألكامار أو إكسليسيور.

وكشف عمر نائل مسئول شركة نون ستوب المنظمة لعسكر الأهلي في هولندا عن كواليس إلغاء المعسكر وأزمة منتظرة.

وقال نائل لـ FilGoal.com "تم توفير كل الأمور من أجل معسكر الأهلي في هولندا من حجز الفنادق والمباريات".

وأضاف "من المفترض أن تكون هناك تسهيلات للبعثات الرياضية في التأشيرات، وتواصلنا بالفعل مع السفير المصري في هولندا ولكن لم يتم الأمر وفي النهاية تم إلغاء المعسكر".

وكشف نائل "سنتواصل مع الأهلي للاعتذار إلى الأندية التي كان من المقرر مواجهتها وعلى رأسهم إيندهوفن الذي تم تحديد موعد مباراته بالفعل."

وتابع "كنا قد أتممنا حجز الفنادق وهو ما كلف ما يقرب من 40 ألف دولار، سنحاول حل الأمر بشكل ودي قبل التواصل مع الأهلي".

وعن الوجهة البديلة اختتم نائل تصريحاته "عرضنا على الأهلي إقامة المعسكر في الإمارات أو تركيا".

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