ميلان يحتفظ بخدمات لاعبه البوسني لموسم إضافي

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 14:08

كتب : FilGoal

رادي كرونيتش - ميلان

جدد نادي ميلان تعاقده مع رادي كرونيتش لاعب الفريق حتى صيف 2025.

رادي كرونيتش

النادي : ميلان

ميلان

ومدد الروسينيري عقد كرونيتش لمدة موسم واحد فقط بعد أن كان ينتهي صيف 2024.

وكان كرونيتش انضم إلى ميلان عام 2019 قادما من إمبولي بقيمة 8 ملايين يورو.

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وخاص صاحب الـ28 عاما بقميص ميلان 92 مباراة بجميع المسابقات.

ونجح لاعب الوسط البوسني خلالهم في تسجيل 5 أهداف وصنع اثنين آخرين.

ويمتلك كرونيتش 27 مباراة دولية رفقة البوسنة والهرسك ونجح خلالهم في تسجيل هدفين وشارك في تصفيات كأس العالم 2022.

ولم يخض كرونيتش الموسم الحالي مع ميلان سوى المباراة الافتتاحية أمام أودينيزي ثم خرج عن القائمة بسبب الإصابة.

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 11 نقطة بعد مرور 5 جولات.

رادي كرونيتش ميلان
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