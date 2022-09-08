الرئيس السيسي يفتتح القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس.. وتضم 6 ملاعب

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 13:41

كتب : FilGoal

استاد هيئة قناة السويس

افتتح عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية صباح اليوم الخميس القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس.

ونشرت هيئة قناة السويس فيلما تسجيليا عن القرية الأولمبية.

وتضم القرية الأولمبية بهيئة قناة السويس ستة ملاعب.

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ومن بين الملاعب التي تم افتتاحها، استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية والذي يسع إلى 22 ألف متفرج.

وكان قد بدأ تنفيذ مشروع استاد هيئة قناة السويس في مارس 2019.

FilGoal.com يكشف لكم محتويات استاد هيئة قناة السويس الجديد، وأهم ما سيميزه.

المدرجات

الاستاد بسعة 22 ألف متفرج، ويحتوي على مهبط للطائرات.

يوجد 22 بوابة إلكترونية للاستاد تابعة لشركة تذكرتي لتفادي التدافع الجماهيري.

وستكون مدرجات كل الدرجات بـ سلالم ومقاعد للجماهير.

أما المقصورة الرئيسية، فستكون مزودة بـ ٢ مصعد بانوراما، و٨ مصاعد عادية.

ويوجد أيضا مقصورة لكبار الزورا، مزودة بزجاج مضاض للرصاص.

وأخيرا، يوجد كبائن خاصة لمشاهدة المباريات للشخصيات العامة.

بنية الإستاد للاعبين

سيحتوي الاستاد على 4 غرف تبديل ملابس، كل غرفة فيها ساونا، وجاكوزي، ومغطس لاستقبال ٤ فرق في نفس الوقت.

الاستاد مزود أيضا بـ مطبخ ومطعم، ومغسلة، وصالة جيم، ووحدة طب رياضي، وجزء إداري، وجزء استراحة لمبيت الناشئين.

تم تخصيص غرفة مخصوصة في الإستاد للـVAR، وغرفة أخرى لكشف المنشطات.

الملعب

عواميد إنارة الملعتب ستكون بقوة 4,500 لاكس ليد، وبارتفاع 50 متر.

نجيلة الملعب مستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويحتوي الملعب على مضمار أوليمبي من 8 حارات.

الجانب الإعلامي

الجانب الإعلامي سيكون له نصيبه أيضا من بنية الإستاد التحتية.

سيحتوي الاستاد على قاعتين للمؤتمرات الصحفية، ومركز إعلامي مجهز بالكامل.

الإستاد سيتواجد به أيضا استوديوهات تحليلية من داخل الملعب، وكبائن معلقين مجهزة.

الرئيس السيسي استاد هيئة قناة السويس
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