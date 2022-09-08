رامي صبري: هناك أشخاص في إنبي وقفت في طريق انضمامي إلى الأهلي.. وموقف صبحي

أعرب رامي صبري مدافع فاركو عن استيائه من بعض الأشخاص في نادي إنبي بسبب وقوفهم في طريق انضمامه إلى الأهلي.

وكشف صبري أنه كان قريبا من الانتقال إلى الأهلي بعد إتمام الاتفاق مع النادي لكن توقفت الصفقة في النهاية.

وقال رامي صبري عبر قناة أون تايم سبورتس: "كنت قريبا من الأهلي، وهناك أشخاص في إنبي حتى الآن، لا أسامحهم لأنهم وقفوا في طريقي".

وكشف "عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي وقف في طريق انتقالي إلى الأهلي، والأمر كان سيغير الكثير في مسيرتي، وما أحزنني أنه وعدني مثل رحيل لاعبين آخرين ولكن لم يحدث".

وأوضح رامي صبري "كنت قد اتفقت على كل شيء مع الأهلي والأمور منتهية، وفي آخر يوم بسوق الانتقالات اتصلت بمدير الكرة في إنبي لكنه لم يرد على اتصالاتي".

وشدد "كان حلم بالنسبة لي اللعب مع الأهلي، لم أندم أبدا عن تصريحات رغبتي باللعب للقلعة الحمراء".

وواصل رامي صبري "بعد 17 عاما في إنبي لم يحدث حتى حفل تكريم لي مع النادي، وحلمي طولان المدير الفني وقتها هو الوحيد الذي وقف بجانبي من أجل الرحيل".

وتابع "تنازلت عن كافة مستحقاتي لدى إنبي والتي وصلت لما يقرب من 950 ألف جنيه من أجل الموافقة على رحيلي".

وبالحديث عن محمد صبحي حارس مرمى فاركو أوضح "إذا لم يكن هناك إيقاف قيد أتوقع أن محمد صبحي كان سيرحل".

واختتم رامي صبري تصريحات "كانت لدى محمد صبحي نية الانضمام إلى الأهلي".