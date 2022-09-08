خبر في الجول - فشل مفاوضات غزل المحلة مع بابافاسيليو.. وموقف حمزة الجمل

فشلت مفاوضات غزل المحلة مع المدير الفني القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو بسبب الطلبات المادية.

وكان غزل المحلة قريبا من التعاقد مع المدير الفني القبرصي.

وعلم FilGoal.com أن المفاوضات بين غزل المحلة وبابافاسيليو فشلت بسبب الطلبات المادية التي تختلف عن ميزانية النادي.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى رغبة بابافاسيليو في التعاقد مع عناصر تفوق الميزانية المحددة لسقف التعاقد للاعبين في الفريق.

كما رحبت إدارة غزل المحلة بالعروض المقدمة للاعبيه إذا كانت مناسبة ماديا ومنهم عمرو شعبان وعبده يحيى وهشام عادل ومصطفى العش.

بابافاسيليو سبق له تدريب وادي دجلة من فبراير 2020 إلى يناير 2021.

وحقق وقتها ابن الـ52 عاما ستة انتصارات وتسعة تعادلات وتلقى عشرة هزائم.

وعلم FilGoal.com أن غزل المحلة أعاد المفاوضات مع حمزة الجمل المدير الفني السابق للإسماعيلي.

ومن المقرر أن يتم حسم المفاوضات بين الطرفين خلال 48 ساعة المقبلة.

وكان مصطفى عبده المدير الفني لغزل المحلة قد أعلن رحيله عن قيادة الفريق منذ يومين.

وأشرف مصطفى عبده على قيادة غزل المحلة في 15 مباراة، حقق خلالها انتصارين وست تعادلات وتلقى سبع هزائم.

وسجل غزل المحلة معه تسعة أهداف واستقبل 16 هدفا.

وأنهى المحلة الدوري في المركز الـ15 برصيد 36 نقطة.