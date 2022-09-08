ذا أثلتيك: تشيلسي يضع الرتوش الأخيرة للتعاقد مع بوتر

يضع نادي تشيلسي الرتوش الأخيرة قبل إعلان جراهام بوتر مديرا فنيا للفريق في الفترة المقبلة.

وأقال تشيلسي توماس توخيل من منصبه بعد الخسارة الأخيرة أمام دينامو زغرب في افتتاحية دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد.

وحسبما نشرت "ذا أثليتك" فإنه لا يتبقى سوى إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقات التي تمت بين تود بويلي مالك تشيلسي وجراهام بورتر لقيادة الفريق.

وأُلغي اليوم الخميس مؤتمر برايتون الصحفي، الذي كان من المقرر عقده قبل مباراتهم في الدوري الإنجليزي ضد بورنموث السبت المقبل.

ومن المتوقع أن يتم الاعلان عن الصفقة بشكل رسمي في أي وقت خلال اليوم الخميس، وفقًا لـ ذا أثليتك.

وكان برايتون قد أعطى في وقت سابق الإذن لـ بوتر للتفاوض مع تشيلسي بحسب الصحيفة ذاتها بعدما وافق البلوز على دفع الشرط الجزائي.

وتضاربت التقارير بخصوص قيمة عقد المدرب بين 10 مليون جنيه إسترليني حسب تيليجراف و16 مليون حسب سكاي سبورتس.

بوتر على رأس برايتون منذ عام 2019 قادما من سوانسي سيتي.

وقاد المدرب البالغ من العمر الـ47 عاما برايتون في 134 مباراة، وحقق الفوز في 43 مباراة وخسارة في 48.

ونجح برايتون تحت قيادة بوتر في تسجيل 161 هدفا خلال 134 مباراة بجميع المسابقات.

ويحتل برايتون المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بعد مرور 6 جولات، فاز في أربع وخسر في واحدة وتعادل في الآخرى.