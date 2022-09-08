بعد 4 أسابيع و20 ساعة مداولة.. جيجز: أشعر بخيبة أمل من قرار إعادة محاكمتي

بعد أسابيع من المداولة.. ستعاد محاكمة ريان جيجز مدرب ويلز السابق في تهمة التعدي على صديقته بعد 11 شهرا.

جيجز البالغ من العمر 48 عاما يواجه تهمة التسبب في أذى جسدي لصديقته السابقة، واستخدام سوء السلوك ضدها. بالإضافة إلى الاعتداء على إمرأة في العشرينات من عمرها.

وأصدرت قاضية بريطانية حكما يقضي بإعادة محاكمة جيجز، في اتهامه بالتعدي على صديقته السابقة، حسب هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وحددت القاضية خلال جلسة قصيرة في محكمة مانشستر كراون، موعدا جديدا للمحاكمة في 31 يوليو المقبل.

وذلك بعدما فشلت هيئة المحلفين في التوصل إلى حكم في أي من التهم المنسوبة إليه بعد ما يزيد على 20 ساعة من المداولات في محاكمة استمرت أربعة أسابيع.

وقال جيجز في بيان صدر عقب إصدار الحكم ونشرته BBC: "أشعر بخيبة أمل واضحة من قرار إعادة المحاكمة".

وأضاف "أنا مُصر على البراءة من كل التهم، واثق بأن العدالة ستأخذ مجراها في النهاية، وتظهر براءة اسمي من جميع التهم".

وأكمل لاعب مانشستر يونايتد السابق "أعرب عن شكري لفريق المحاماة، ووالدتي، وأولادي، وصديقتي زارا، وكذلك أصدقائي المقربين، لدعمهم لي طوال هذه الفترة".

وتابع "أتفهم مستوى الاهتمام والبحث في القضية، لكنني أطلب احترام خصوصيتي وخصوصية عائلتي في الأسابيع والأشهر المقبلة".

ووافقت القاضية على إعادة المحاكمة، وإبلاغ محامي جيجز بقرار تمديد الإفراج عنه بكفالة حتى محاكمة العام المقبل.

واستقال جيجز في يونيو من عمله كمدرب للمنتخب الويلزي، وذلك بعد فترة إجازة منذ نوفمبر 2020، وقت بداية الاتهام.

وكان جيجز تولى تدريب منتخب ويلز في 2018 وقاده خلال 24 مباراة.

ويخوض منتخب ويلز نهائيات كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الثالثة رفقة إنجلترا والولايات المتحدة وإيران.

وهي المشاركة الأولى لمنتخب ويلز في كأس العالم منذ عام 1958.