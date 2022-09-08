إيكاردي إلى جالاتاسراي

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 12:42

كتب : FilGoal

إيكاردي - جالاتاسراي

أعلن جالاتاسراي ضم مارو إيكاردي إلى صفوفه على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية.

ولم يكشف النادي التركي بعد عن مدة أو قيمة التعاقد، لكن إيكاردي يمتلك عقدا مع سان جيرمان ينتهي صيف 2024.

ولا يزال سوق الانتقالات الصيفية في تركيا مستمرًا حتى يوم 15 سبتمبر الجاري.

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وانضم إيكاردي إلى سان جيرمان معارًا من إنتر ميلان في صيف 2019، ثم انتقل إليه بشكلٍ نهائي في 2020 مقابل 50 مليون يورو.

واكتفى إيكاردي بتسجيل 38 هدفًا مع سان جيرمان في 92 مباراة خاضها، وصنع 10 أهداف أخرى.

وشارك إيكاردي في 1275 دقيقة فقط طوال الموسم الماضي، ولعب دورًا هامشيًا في الفريق.

وسبق لـ إيكاردي اللعب في الفريق الرديف لـ برشلونة، ثم تألق مع سامبدوريا ومنه انتقل إلى إنتر ميلان حيث عاش أفضل أيام مسيرته.

ماورو إيكاردي جالاتاسراي باريس سان جيرمان
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