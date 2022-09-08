إنبي: موقف مصطفى شلبي قيد المناقشات.. وحقيقة مفاوضات الزمالك بشأن جاد

نفى أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي وجود مفاوضات مع الزمالك بشأن محمود جاد حارس مرمى الفريق.

وأشار الشريعي إلى أن موقف مصطفى شلبي لاعب الفريق بدون أي جديد حتى الآن.

وقال الشريعي عبر قناة أون تايم سبورتس: "الأهلي لم ينه التعاقد مع مصطفى شلبي مثلما يثار، وجميع الأرقام المتداولة بشأن الصفقة غير صحيحة".

وأضاف رئيس إنبي "موقف مصطفى شلبي بلا جديد ولا يزال قيد المناقشات".

وتابع "صفقة جون إيبوكا تمت بشكل رسمي مع سيراميكا كليوباترا، وتم طلب اللاعب من أندية عديدة في الدوري المصري".

وأوضح الشريعي "أهم ما في صفقة إيبوكا هو حدوث انتقال بين ناديين في نفس المستوى ونفس الفكر، وهذا الأمر قد يفتح طرقا جديدة للاستثمار بين الأندية".

وبالحديث عن محمود جاد قال الشريعي: "لا أعلم من أين أتى الإعلام بوجود مفاوضات مع الزمالك بشأن محمود جاد، لم يحدث أي تواصل أو عروض رسمية أو حتى تواصل شفهي".

وكشف رئيس إنبي "منفتحون بشأن بيع محمود جاد ولكن حتى الآن لم يحدث أي تواصل، وأنباء انتقاله للزمالك بشكل رسمي لا أساس لها من الصحة".

وأضاف "إنبي لم يتمم أي صفقة حتى الآن، ندرس احتياجاتنا والمراكز التي يحتاج الفريق دعمها".

وشدد "الصفقات التبادلية تدل على وجود مشاكل مالية في الأندية، ولكن في النهاية ندرس كل الحلول".

وبسؤاله عن مصير جورفان فييرا المدير الفني أوضح "المدرب جاء في ظروف صعبة ودون أي مميزات ولكن رغم ذلك تقريبا الفريق سار بنفس المعدل".

واختتم فييرا تصريحاته "سيكون هناك جلسة بين لجنة الكرة وفييرا لمناقشة كافة الأمور والمشاكل التي تواجهه وبعد ذلك سندرس موقفه".