إنبي: موقف مصطفى شلبي قيد المناقشات.. وحقيقة مفاوضات الزمالك بشأن جاد

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 12:11

كتب : FilGoal

محمود جاد - مران منتخب مصر في كوريا

نفى أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي وجود مفاوضات مع الزمالك بشأن محمود جاد حارس مرمى الفريق.

مصطفى شلبي

النادي : إنبـي

محمود جاد

النادي : إنبـي

إنبـي
الزمالك

وأشار الشريعي إلى أن موقف مصطفى شلبي لاعب الفريق بدون أي جديد حتى الآن.

وقال الشريعي عبر قناة أون تايم سبورتس: "الأهلي لم ينه التعاقد مع مصطفى شلبي مثلما يثار، وجميع الأرقام المتداولة بشأن الصفقة غير صحيحة".

أخبار متعلقة
الونش يرد على إمكانية اللعب في الأهلي.. دور شيكابالا مع الزمالك ونقطة تحول بسبب صلاح زيزو يحكي كواليس التجديد لـ الزمالك في "10 دقائق".. وحالة واحدة كانت لتجعله يرحل مران الزمالك الأول في قطر – لمسة سريعة للكرة في مباراة الـ14 لاعبا استعدادا لـ الهلال كرة يد - بمشاركة الزمالك.. الكشف عن موعد قرعة البطولة العربية ونظام المنافسة

وأضاف رئيس إنبي "موقف مصطفى شلبي بلا جديد ولا يزال قيد المناقشات".

وتابع "صفقة جون إيبوكا تمت بشكل رسمي مع سيراميكا كليوباترا، وتم طلب اللاعب من أندية عديدة في الدوري المصري".

وأوضح الشريعي "أهم ما في صفقة إيبوكا هو حدوث انتقال بين ناديين في نفس المستوى ونفس الفكر، وهذا الأمر قد يفتح طرقا جديدة للاستثمار بين الأندية".

وبالحديث عن محمود جاد قال الشريعي: "لا أعلم من أين أتى الإعلام بوجود مفاوضات مع الزمالك بشأن محمود جاد، لم يحدث أي تواصل أو عروض رسمية أو حتى تواصل شفهي".

وكشف رئيس إنبي "منفتحون بشأن بيع محمود جاد ولكن حتى الآن لم يحدث أي تواصل، وأنباء انتقاله للزمالك بشكل رسمي لا أساس لها من الصحة".

وأضاف "إنبي لم يتمم أي صفقة حتى الآن، ندرس احتياجاتنا والمراكز التي يحتاج الفريق دعمها".

وشدد "الصفقات التبادلية تدل على وجود مشاكل مالية في الأندية، ولكن في النهاية ندرس كل الحلول".

وبسؤاله عن مصير جورفان فييرا المدير الفني أوضح "المدرب جاء في ظروف صعبة ودون أي مميزات ولكن رغم ذلك تقريبا الفريق سار بنفس المعدل".

واختتم فييرا تصريحاته "سيكون هناك جلسة بين لجنة الكرة وفييرا لمناقشة كافة الأمور والمشاكل التي تواجهه وبعد ذلك سندرس موقفه".

إنبي مصطفى شلبي محمود جاد الأهلي الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
أحمد ميسي: توقعت انضمامي إلى المنتخب.. وهناك تواصل شفهي مع الأهلي إيهاب جلال يتولى قيادة المصري خبر في الجول - فيتوريا يطير إلى قطر لحضور كأس سوبر لوسيل كاف يحدد توقيت قرعة دوري أبطال إفريقيا للسيدات بمشاركة وادي دجلة الاقتصادية السعودية: ماشاريبوف يعاني من التهاب في العمود الفقري الونش: وجود VAR ساعدنا في تحقيق الدوري.. وهذه أسباب قوة فيريرا إنبي: مصير محمود جاد غير واضح.. وعرض الأهلي لـ مصطفى شلبي شفهي الونش يرد على إمكانية اللعب في الأهلي.. دور شيكابالا مع الزمالك ونقطة تحول بسبب صلاح
أخر الأخبار
إيكاردي إلى جالاتاسراي دقيقة | الكرة الأوروبية
جريزمان: أنا سعيد في أتليتكو.. الشيء الوحيد الذي أريده هو اللعب هنا 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
هالاند وجيسوس وبوب ضمن ثمانية مرشحين لـ جائزة لاعب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تين هاج يوضح أسباب تألق راشفورد 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إنبي: موقف مصطفى شلبي قيد المناقشات.. وحقيقة مفاوضات الزمالك بشأن جاد 32 دقيقة | الكرة المصرية
رغم إصابته القوية في العين.. كيميتش: أنا جاهز لمباراة السبت 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر مورينيو: تأهلنا لـ الدوري الأوروبي مرتين ولن نعود إلى دوري المؤتمر 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
أحمد ميسي: توقعت انضمامي إلى المنتخب.. وهناك تواصل شفهي مع الأهلي 54 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 2 سيراميكا كليوباترا يكشف لـ في الجول ثلاثي الأهلي المنضم مقابل شادي حسين وميسي 3 في الجول يكشف جديد مفاوضات مدرب الأهلي 4 خبر في الجول - نهاية الرحلة.. الزمالك يبلغ حازم إمام بالرحيل عن النادي