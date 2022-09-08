رغم إصابته القوية في العين.. كيميتش: أنا جاهز لمباراة السبت

رغم إصابته القوية في العين.. أكد جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ جاهزيته لمواجهة شتوتجارت في الدوري الألماني يوم السبت.

وتلقى كيميش إصابة قوية في عينه خلال فوز بايرن ميونيخ بهدفين دون مقابل على إنتر ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال كيميتش في تصريحات لجريدة بيلد: "أنا بخير. سأكون جاهزا مرة أخرى بحلول يوم السبت".

ويحل شتوتجارت ضيفا على بايرن ضمن الجولة السادسة من الدوري الألماني يوم السبت، قبل أن يستقبل الفريق البافاري منافسه برشلونة في الجولة الثانية من دوري الأبطال يوم الثلاثاء.

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كيميتش تألق أمام إنتر وصنع أول أهداف اللقاء الذي سجله ليروي ساني في الدقيقة 25، قبل أن يضيف دانيلو دي أمبروسيو الثاني في الدقيقة 66 بالخطأ في مرماه.

ويتقاسم بايرن ميونيخ صدارة المجموعة مع برشلونة، لكن يتفوق الفريق الكتالوني بفارق الأهداف.

رقم نوير

وحقق مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ رقما مميزا بالحفاظ على نظافة شباكه للمباراة 52 في تاريخ مسيرته بدوري أبطال أوروبا.

وعادل نوير رقم جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس السابق وتقاسم معه المركز الثاني.

ويتفوق على الثنائي، إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد بالحفاظ على نظافة شباكه في دوري أبطال أوروبا في 59 مباراة.