مؤتمر مورينيو: تأهلنا لـ الدوري الأوروبي مرتين ولن نعود إلى دوري المؤتمر

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 12:00

كتب : FilGoal

مورينيو

عقد جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما عزمه على بقاء فريقه في الدوري الأوروبي وعدم الهبوط إلى دوري المؤتمر.

ويواجه روما نظيره لودوجوريتس اليوم الخميس في افتتاحية الدوري الأوروبي في بلغاريا.

وقال موررينيو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "تأهلنا إلى الدوري الأوروبي مرتين، النية لديّ هو البقاء وليس العودة إلى دوري المؤتمر".

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وكان روما تأهل إلى الدوري الأوروبي مباشرةً بعد الفوز بلقب دوري المؤتمر والسبب الآخر بعدما انهى موسمه في المركز السادس في ترتيب جدول الدوري الإيطالي.

وأضاف "لا أفكر في الوصول إلى مستويات أعلى الآن مثل النهائي أو غيره، أنا فقط أريد الفوز على لودوجوريتش واحترامهم أولا".

وتابع "نريد أن نبدأ غدًا بنتيجة 0-0، لأنه عمليا في أودينيزي بدأنا بنتيجة 1-0".

وخسر روما برباعية دون رد أمام أودينيزي في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وأتم "سنواجه فريق يعرف المحافل الأوروبية جيدا، ولا بد أن نكون مستعدين، نحن ليس في مرحلة خروج المغلوب علينا أن نركز على العمل الجماعي".

روما جوزيه مورينيو الدوري الأوروبي
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