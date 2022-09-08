أحمد ميسي: توقعت انضمامي إلى المنتخب.. وهناك تواصل شفهي مع الأهلي

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 11:49

كتب : FilGoal

احتفال أحمد عادل ميسي بهدف الاتحاد ضد بيراميدز - كأس الرابطة

توقع أحمد عادل ميسي لاعب الاتحاد انضمامه إلى قائمة منتخب مصر بعد مستواه مع الفريق.

وانضم عادل إلى قائمة روي فيتوريا الأولى مع منتخب مصر استعدادا لخوض وديتين في سبتمبر الجاري.

وقال أحمد عادل ميسي عبر قناة إم بي سي مصر: "لم أكن سأنضم إلى فريق الاتحاد السكندري ولكن انتقلت بعد مكالمة حسام حسن صاحب الفضل الكبير عليّ ومن أسباب انضمامي إلى المنتخب".

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وعن انضمامه إلى المنتخب أوضح "الأمر يصبح مختلفا عندما يتولى مدرب أجنبي قيادة المنتخب لأنه ينظر لكل الفرق وليس الأهلي والزمالك، لذلك توقعت انضمامي إلى منتخب مصر".

وتابع "أعتقد أن المعسكر الأول تحت قيادة فيتوريا سيكون للتعارف وأتمنى استمرار انضمامي للمنتخب".

أما عن مفاوضات الانضمام إلى أحد القطبين فكشف ميسي "حدث تواصل شفهي مع الأهلي ولكن دون عروض رسمية، أي لاعب يتمنى الانضمام إلى الأهلي".

وأضاف "بعد نهاية معسكر المنتخب سيكون هناك جلسة وسنرى ما سيحدث".

أما عن اختياره بين الأهلي أو الزمالك قال: "الأمر يتوقف على العروض المقدمة وظروف كل ناد وفي أي منهم ستسفيد، الأمر لا يتعلق بكوني لعبت للزمالك من قبل فيعني عودتي مرة أخرى".

واختتم ميسي تصريحاته "رحيلي من الاتحاد السكندري سيكون من خلال النادي، وامتلك سبعة عروض أحدهم خارج مصر".

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