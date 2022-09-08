مدافع ليفربول: لا نفعل ما قمنا به لسنوات.. ونابولي كان يمكنه تسجيل المزيد

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 11:43

كتب : FilGoal

زامبو أنجويسا - نابولي وليفربول

يؤمن أندي روبرتسون مدافع ليفربول بأن فريقه تخلى عن طريقته المعهودة في الضغط على المنافسين واللعب بقوة على مدار المباريات، مما تسبب في البداية المحبطة للموسم الحالي.

وخسر ليفربول أمام نابولي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بعد أداء مخيب في الدوري الإنجليزي.

وقال روبرتسون في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لم نكن متماسكين كفريق بدرجة كافية. من الواضح أننا وجدنا الأمر صعبا دائما".

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وأضاف الاسكتلندي "تركنا لاعبي قلب الدفاع مكشوفين وتركنا الحارس أليسون بيكر مكشوفا. وعندها استغل نابولي الفرص".

وواصل "لم نكن جيدين بما فيه الكفاية، لا يمكننا تفسير ذلك بأي طريقة أخرى، تستحق جماهير ليفربول أفضل من ذلك. ونحن نستحق أفضل من ذلك كفريق".

وأردف "علينا أن ننظر إلى أنفسنا. علينا أن ننظر بشكل فردي قبل أن ننظر بشكل جماعي. هل نفعل ما يكفي للفريق؟ هل نلعب بالطريقة التي نريدها؟ هل نفعل بالضبط ما يجب علينا فعله؟ لا يبدو كذلك".

وشدد روبرتسون "نحن فريق يضغط دائما، نحب أن نكون في المقدمة، نود أن نضع الفرق تحت الضغط والآن لا نفعل ذلك ونحن بحاجة إلى العودة إلى ذلك بسرعة".

وتابع "كان هذا هو مصدر قوة هذا الفريق لعدد من السنوات، الطريقة التي نضغط بها على الخصم، علينا معرفة سبب عدم حدوث ذلك هذا الموسم".

وأشار "علينا مواصلة العمل على الجانب الأيسر، والجانب الأيمن، ووسط الملعب، ويجب أن يكون المهاجمون أقرب إلينا جميعا، وعلينا أن نعود إلى التماسك الذي تعودنا عليه".

واستمر "نحتاج أيضًا إلى العودة إلى الحفاظ على نظافة شباكنا وهذا هو أساس مباراة جيدة، عندما تحافظ على شباكك نظيفة تعلم أنه لا يمكن التغلب عليك".

وأتم مدافع هال سيتي السابق "لقد استقبلنا أربعة أهداف أمام نابولي، وكان بإمكانهم تسجيل المزيد، فقد أنقذ أليسون ركلة جزاء".

ويستضيف ليفربول فريق ولفرهامبتون يوم السبت ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

أما في دوري أبطال أوروبا فيلعب ليفربول في الجولة الثانية أمام أياكس يوم الثلاثاء.

ليفربول نابولي أندي روبرتسون
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