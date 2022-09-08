كرة طائرة - الأهلي يعلن رحيل أحمد عبد العال

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 11:10

كتب : FilGoal

أحمد عبد العال - الأهلي كرة طائرة

أعلن النادي الأهلي رحيل أحمد عبد العال لاعب الكرة الطائرة بفريق الرجال قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكشف تقرير الأهلي عن توجيه خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي الشكر إلى أحمد عبد العال على ما قدمه للفريق في الفترة الماضية.

وبات في إمكان الأهلي التعاقد مع محترف جديد بعد رحيل أحد لاعبيه من قائمة الفريق.

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وكان الأهلي قد ضم الإيطالي لويجي رانداتزو إلى صفوف الفريق تدعيما للموسم الجديد.

وسينضم لويجي رانداتزو للأهلي لمدة موسم واحد.

ويلعب الإيطالي في مركز 4.

رانداتزو وُلد في 30 إبريل 1994 في إيطاليا.

الأهلي حصد في الموسم الماضي لقب بطولة إفريقيا للمرة الـ15 في تاريخه.

وخسر الأحمر لقبي الدوري والكأس لصالح الزمالك.

خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي أعلن في وقت سابق توجيه الشكر إلى محمد معوض لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة على ما قدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية.

كرة طائرة الأهلي أحمد عبد العال
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