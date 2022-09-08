تقييم صلاح أمام نابولي من الصحف الإنجليزية

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل في شباك نابولي واستبدل حين كان فريقه متأخرا بفارق 3 أهداف، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري كأساسي في مباراة الجولة الافتتاحية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا والتي انتهت بهزيمة مخجلة للضيف ليفربول بنتيجة 1-4.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام نابولي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 4 و5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ4.8 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول، كان الحارس أليسون بيكر رغم اهتزاز شباكه بـ4 أهداف، فوصل متوسط تقييمه لـ6.2 درجة من عشرة.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف متوقف في الموسم الجديد عند 3 أهداف هذا الموسم، إذ سجل هدفا في شباك مانشستر سيتي بمباراة الدرع الخيرية، ومثله أمام فولام في افتتاح الدوري وآخر أمام مانشستر يونايتد.





























وبدأ لاعب بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 261 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 158 هدفا وأرسل 66 تمريرة حاسمة.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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