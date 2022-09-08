خبر في الجول - فيتوريا يطير إلى قطر لحضور كأس سوبر لوسيل

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 10:55

كتب : بسام أبو بكر

روي فيتوريا - أمير مرتضى - عامر حسين

يطير روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر إلى قطر اليوم الخميس لحضور مباراة كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي.

ويستضيف ملعب لوسيل ملعب نهائي كأس العالم، مباراة السوبر المصري السعودي بين الزمالك والهلال مساء غدا الجمعة.

وعلم FilGoal.com أن فيتوريا سيحضر مواجهة الزمالك أمام الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل.

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ويتواجد المدرب البرتغالي لوضع الرتوش النهائية لاختيار لاعبي الزمالك الدوليين من أجل التواجد في المعسكر المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق إيليكت التشادي في الدور التمهيدي من منافسات الموسم الجديد بدوري أبطال إفريقيا، عقب كأس سوبر لوسيل.

ويقام لقاء الذهاب يوم 18 سبتمبر في الكاميرون، بينما الإياب في مصر يوم 25 من الشهر نفسه.

ويلعب الزمالك في بطولة كأس سوبر لوسيل بصفته حامل لقب الدوري المصري.

أما الهلال فيشارك في البطولة كونه حامل لقب النسخة الأخيرة من الدوري السعودي.

ويقام كأس سوبر لوسيل يوم الجمعة 9 من شهر سبتمبر الجاري تحت إشراف فيفا بين بطلي الدوري المصري والسعودي.

ويأتي إقامة المباراة فرصة لاختبار جاهزية ملاعب كأس العالم المقرر إقامتها في قطر نوفمبر المقبل وتوقع استقبال آلاف المشجعين خلال منافسات المونديال.

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